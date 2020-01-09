Hamilelikte karın ağrısı neden olur? Hamilelikte karın ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelik anne adayları için zorlu bir süreçtir. İlk günlerden itibaren değişen vücut dengesi kimi zaman günlük yaşamı etkilemektedir. Fiziksel değişikliklerin neredeyse ilk haftalardan itibaren başlaması bel ve karın bölgesinde zaman zaman yaşanan ağrılar anne adaylarının sıkça karşılaştıkları sorunlar arasındadır. Hamileliğin ilk dönemlerinde anne adayı önce kilo vermeye başlar. İlerleyen süreçte ise kilo alır ve vücudu ağırlaşır. Ayaklarda, dizlerde de ağrılar yaşanabilir.
Gebelikte zaman zaman karın ve kasıklarda ağrılar yaşanmaktadır. Karın ağrısı hamilelik belirtisi olabilir. Fakat her karın ağrısı gebelik belirtisi olarak algılanmamalıdır. Hamilelik belirtisi olan karın ağrısı karnın üst kısmından başlayıp kasıklarda daha yoğunlukla ağrı hissedilmesiyle anlaşılabilir.
Embriyo oluşurken rahimde kendine bir yer edinmeye başlar. Bu yer edince süresince anne adayında karın ağrıları yaşanması normal karşılanır. Hafif ve aralıklarla sızlama gibi ağrılar embriyonunun rahme tutunma süresinde yaşanmaktadır.
Sindirim sistemi sorunları da hamilelik döneminde karın ağrısına neden olabilir. Anne karnında bebeğin hareketlenmeye başlaması anne adayında aralıklı karın ağrısına neden olabildiği gibi, bu durum bağırsak hareketlerini de etkileyebilir. Bu durumda doğru beslenme devreye girmektedir. Bağırsakları rahatlatıcı ve sağlıklı besinler tüketmek anne adayını rahatlattığı bilinmektedir.
Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde özellikle 5. aydan itibaren karın ağrılarında artış olur. Karın çevresi büyüdükçe karın ağrıları da artar. Bu ağrılar genellikle hamileliğin 5. ayından sonra daha hissedilir hale gelir.
Bazı hamilelerde stres kaynaklı karın ağrıları da olabilmektedir. Ani duygu değişimleri, sinirlenmek karın ağrısına neden olmaktadır. Bunun nedeni ise stres veya ani duygu değişimleri sindirim sistemini doğrudan etkiler bu yüzden birçok hamile strese bağlı karın ağrısı yaşar.
Hamilelik döneminde yaşanan karın ağrılarının birçoğu normal kabul edilir. Fakat ağrıların yanı sıra başka şikayetler de ortaya çıkıyorsa göz ardı edilmemeli ve bir an önce doktora gidilmelidir.
Karın ağrısıyla beraber;
- Kanama
- Şiddetli ve uzun süren baş ağrısı
- Ateş, titreme
- Kusma
- Ellerde ve ayaklarda ani şişlik
gibi şikayetler varsa en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.
- Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmak hamilelik dönemindeki kasık ağrılarını hafifletir ve hamilelik sürecinin daha ağrısız geçmesini sağlar.
- Ani hareket etmemek gerekir. Ani hareket edildiğinde kasık bölgesinde ani kasılmalar meydana gelebilir.
- Özellikle bel kısmı bol kıyafetler tercih edilmeli. Bel ve karın bölgesine baskı yapmayacak kıyafetler karın ve kasık ağrılarının engellenmesini sağlayacaktır.