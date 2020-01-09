Lyme hastalığı nedir? İşte Lyme hastalığı belirtileri…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, "spirochete" adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığına yakalanma riskiniz hastalığı taşıyan kenelerin geliştiği çimenli ve yoğun ağaçlıklı alanlarda vakit geçirdiğinizde artıyor. Kenelerin yaygın olduğu alanlarda sağduyulu önlemler almak önemlidir. Aksi takdirde lyme hastalığına yakalanma riskiniz oldukça yüksektir. Lyme hastalığının ilerlemesi ve oluşması için 1 kenenin 24 saatten fazla deri üzerinde kalması gerekiyor. Kene ne kadar süre deride kalırsa, lyme hastalığının gelişme riski de o kadar yükseliyor.