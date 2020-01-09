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hastalığı nedir? İşte belirtileri…

hastalığı, vücuda yerleşen bir bakterinin sebep olduğu kene kaynaklı bir rahatsızlıktır. Lyme hastalığına sebep olan “spirochete” adı verilen bir bakteri genellikle kene yoluyla bulaşır. Kenenin vücutta 24 saat kalmasıyla oluşan tedavi edilmezse felç gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Lyme hastalığı, genellikle bir geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırması ile bulaşır. Çağın hastalığı olarak bilinen Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığının belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı tedavi edilmezse ne olur? İşte lyme hastalığıyla ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 15:05
Lyme hastalığı nedir? İşte Lyme hastalığı belirtileri…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

hastalığı, "spirochete" adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığına yakalanma riskiniz hastalığı taşıyan kenelerin geliştiği çimenli ve yoğun ağaçlıklı alanlarda vakit geçirdiğinizde artıyor. Kenelerin yaygın olduğu alanlarda sağduyulu önlemler almak önemlidir. Aksi takdirde lyme hastalığına yakalanma riskiniz oldukça yüksektir. Lyme hastalığının ilerlemesi ve oluşması için 1 kenenin 24 saatten fazla deri üzerinde kalması gerekiyor. Kene ne kadar süre deride kalırsa, lyme hastalığının gelişme riski de o kadar yükseliyor.

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Lyme hastalığı nedir? İşte Lyme hastalığı belirtileri…
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