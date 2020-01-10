Adet sancım çok şiddetli ne yapmalıyım? Adet sancısını geçiren kesin çözüm önerileri

Kadınların her ay düzenli olarak yaşaması gereken döngülerinde dönemsel olarak ciddi ağrı ve sancılarla karşılaşabilmektedirler. Adet sancısı için ağrı kesici ilaç tedavisine başvurulsa da yüksek dozda ağrı kesici kullanımının insan vücuduna oldukça zararı vardır. Bu nedenle internet üzerinden gün içerisinde binlerce kadın Adet sancım çok şiddetli ne yapmalıyım? Sorusuna yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız bu haberimizin içerisine adet sancısı ile ilgili tüm detaylara ve birkaç çözüm yoluna ulaşabilirsiniz…

ADET SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menstrüel kramplar gerçekten rahatsız edici ve acı verici olabilir, ancak bir nedenden dolayı olurlar. - yani sıkışır veya kramplar. Bu, astarın rahminizin duvarlarından çıkmasını ve vücudunuzu terk etmesini sağlar. Rahim sıkıştığında, vajinanızdan kan akışının sürmesine yardımcı olur.

Çoğu insan, yaşamlarının bir döneminde dönemlerinde kramp alır. Genellikle alt karnınızda zonklama sancıları hissederler. Adet döneminizden birkaç gün önce başlayabilir ve bazen adet döneminiz boyunca devam edebilirler. Kramplar genellikle akışınızın en ağır olduğu döneminizin ilk birkaç gününde daha kötüdür.

İlk periyodunuzu alır almaz kramplar alabilirsiniz. Adet dönemleriniz hayatınız boyunca az ya da çok acı verebilir. Birçok insan için kramplar yaşlandıkça daha az ağrılı hale gelir.

Menstrüel kramplar ağrılı ve tahriş edici olabilir, ancak süper yaygındır ve bunları tedavi etmenin birçok yolu vardır.

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Krampları hafifletmeye yardımcı olmanın birkaç yolu vardır:

İbuprofen (Advil), naproksen (Aleve) veya asetaminofen (Tylenol) gibi tezgah üstü ağrı kesici ilaçları alın. Daima şişenin üzerindeki talimatları izleyin. Aspirin veya şiddetli alerjik bir bünyeye sahipseniz ağrı kesici ilaç almadan önce doktorunuzla konuşun. Ayrıca adet sancısına iyi gelen bitkisel çözümler de bulunmaktadır. Bu tarz bitkisel tedavi yöntemleri için ise diğer sağlık içeriklerimize bakabilirsiniz…

Egzersiz yapmak.

Karnınıza veya belinize bir ısıtma yastığı koyun.

Sıcak bir banyo yap.

Dinlenmek

Hormonal doğum kontrolü kullanın (hap, yama, halka, implant ve hormonal RİA gibi).

Kramplar, adet olmanın oldukça normal bir parçasıdır, ancak bazen insanların günlük acıları (okula gitmek veya işe gitmek gibi) yapmak çok zor olan dönem krampları vardır. Adet ağrınız gerçekten kötüyse ve reçetesiz satılan ilaçlar yardımcı olmazsa, doktorunuzla konuşun. Acıyı yönetmenin diğer yollarına yardımcı olabilirler veya daha ciddi bir şey olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirler.

Dikkat! Şiddetli kramplar başka hastalıkların habercisi olabililir.

Gerçekten kötü olan kramplar aşağıdakilerin bir işareti olabilir:

Pelvik İnflamatuar Hastalık - üreme organlarınızda bir enfeksiyon.

Endometriozis - uterusunuzun astarının uterusunuzun dışında büyüdüğü bir durumdur.

Adenomyoz - uterusunuzu çizen doku uterusunuzun kas duvarına büyüdüğünde.

Rahim miyomları - rahim içinde, rahim duvarlarında veya rahim dışında büyüyen kanserli olmayan tümörler.

Bu koşullardan kaynaklanan kramplar, yaşlandığınızda başlayabilir. Ve zaman geçtikçe daha da kötüleşebilirler. Ayrıca diğer kramplardan daha uzun sürebilir veya adet döneminizin son gününden daha uzun sürebilirler.

Tedavi edemediğiniz süper kötü kramplarınız veya başa çıkması zor olan diğer dönem semptomlarınız varsa, doktorunuzu veya yerel Planlı Ebeveynlik sağlık merkezinizi arayın.

Adet sancısı nerelere vurur?

Alt karnınızda zonklama sancıları hissederler. Adet döneminizden birkaç gün önce başlayabilir ve bazen adet döneminiz boyunca devam edebilirler. Kramplar genellikle akışınızın en ağır olduğu döneminizin ilk birkaç gününde daha kötüdür.

Şiddetli adet sancısı nasıl geçer?

Krampları hafifletmeye yardımcı olan birçok şey PMS ile de yardımcı olabilir. İşte PMS semptomlarını hafifletmenin bazı farklı yolları:

İbuprofen (Advil), naproksen (Aleve) veya asetaminofen (Tylenol) gibi tezgah üstü ağrı kesici ilaçları alın. Daima şişenin üzerindeki talimatları izleyin. Aspirin veya şiddetli astıma alerjiniz varsa ağrı kesici ilaç almadan önce doktorunuzla konuşun.

Yürüme, koşma, bisiklete binme, yüzme veya kalp atış hızınızı yükselten herhangi bir aktivite gibi aerobik egzersiz yapın. Düzenli egzersiz (haftanın çoğu gününde en az 30 dakika) idealdir.

Nefes egzersizleri, meditasyon veya yoga yapın.

Bol dinlen. Her gece düzenli olarak uyumak stres, ruh hali değişiklikleri ve yorgun veya yorgun hissetmeye yardımcı olabilir.

Meyveler, sebzeler (özellikle yapraklı yeşil olanlar), kepekli tahıllar ve yoğurt gibi sağlıklı yiyecekler yiyin.

Yağ, tuz, şeker, kafein ve alkolü sınırlayın.

Diyetinize yeterli miktarda vitamin aldığınızdan emin olun veya vitamin takviyeleri alın. Yeterli kalsiyum almazsanız, günlük 1200 mg kalsiyum takviyesi alın. Magnezyum ve E Vitamini de yardımcı olabilir.

Hormonal doğum kontrolü kullanın (hap, yama, halka, implant ve hormonal RİA gibi). Doktorunuz PMS ile yardımcı olabilecek bir doğum kontrol yöntemi bulmanıza yardımcı olabilir.