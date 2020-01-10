Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama doğru mu? Çin takvimi tablosu ne kadar doğru?

Çin takvimi 2020 birçok anne adayı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son zamanlarda ülkemizde ve Avrupa'da popülerliğini koruyan ve hamile kadınların çocuklarının cinsiyetlerini tahmin etmek için kullandığı bu takvimin bilimsel herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak bazı iddialara göre yüzde 70 oranlar doğruluk payı olduğu bilinmektedir. Hesaplama yapılırken anne adayının yaşı ve hamile kaldığı ay baz alınır. Peki, Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama doğru mu? çin takvimi bebek cinsiyeti nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

ÇİN TAKVİMİ HESAPLAMA NEDİR?

Çin Cinsiyet Tahmin Yöntemi olarak ay takvimini kullanır. Gebelik ayını ve annenin gebe kalma yaşını göz önünde bulundurarak, bebeğin erkek mi, kız mı olacağını belirlemek için bir formül kullanılır. Hikayeler bu yöntemin 700 yıldan daha uzun bir süredir kullanıldığını ve % 90'a kadar şaşırtıcı bir doğruluk için bir ün olduğunu iddia ediyor. Öngörünün doğru olacağını garanti edemesek de, en az 50/50 şansı var.

ÇİN CİNSİYETİ NE KADAR DOĞRU?

Çin Cinsiyet Tablosunun doğruluğunu standart 50/50 tahmininin ötesinde herhangi bir güvenle değerlendirmek zordur. Bazıları Çin Cinsiyet Tahmincisi'nin yüzde 90 doğru olduğunu söylüyor, ancak araştırma ve ilgili matematik bu istatistikleri tam olarak doğrulamıyor. Aslında, Çin Toplumsal Cinsiyet Tahmincisi'ni inceleyen daha derin bir dalış yapanların azlığı, doğruluğun yüzde beş kadar düşük ve yüzde 55 kadar yüksek olduğunu gösterdi, bu da jeton atışı kadar güvenilir hale getirdi. Çin takvimi doğru çıkmayanlar, doğru olan kişilere göre çoğunlukta olduğu bilinmektedir.

ÇİN TAKVİMİ TABLOSU NASIL ÇALIŞIR?

Çin takvimi tablosuna bakılarak annenin yaşı ve hangi ay gebe kaldığına bakılarak bebeğin cinsiyeti hakkından yorum yapmaya yarar. Doğacak bebeğin kız olma olasılığının en yüksek görüldüğü yaş 21'dir. Çin takvimine göre 21 yaşındaki bir anne adayı Ocak ayının dışındaki aylarda hamile kalmışsa yüksek ihtimalle bir kız çocuğu sahibi olacaktır.

Çin takvimi cinsiyet tahmininde bulunan otomatik hesaplayıcılar ile hamile kalınan yaş ve ay aracılığıyla bebeğin cinsiyeti belirlenir.

Çin doğum haritası nereden geliyor?

Çin doğum haritasının tarihi çok uzun olduğu için, kökeninin doğruluğu bilinemedi. Grafiğin Çin Qing Hanedanlığı döneminde (MS 1644 - 1911) icat edildiği söyleniyor. O zaman, kraliyet eunichleri tarafından tutuldu ve sadece kraliyet aileleri tarafından kullanıldı. Qing Hanedanlığı'nın son döneminde, Sekiz Ulus İttifakı Çin'e girdiğinde grafik askeri güçler tarafından İngiltere'ye çekildi. Orada, İngilizceyi İngilizceye çevirdi ve değer verdi. 1972'de Çinli bir akademisyen onu incelemek ve kopyalamak için büyük çaba gösterme şansına sahipti ve sonunda kamuoyuna açıkladı.

Birden fazla yerine sadece bir Çin Cinsiyet Tablosu var. Hem cinsiyet tahmini hem de seçim için kullanılır. Grafiğin farklı sitelerden farklı sürümlerini bulabilirsiniz. Farklı olanlar görürseniz, hataların kopyalanması veya diğer nedenlerden kaynaklanan yanlış bir hata olmalıdır.

Cinsiyet Tablosu her yıl farklı mıdır?

Hayır. Yalnızca bir Çin Cinsiyet Tablosu var ve her yıl kullanılıyor. Yıllarca değişmez. Yalnızca arama motorundan kullanıcıların kolayca araması için grafiğimizi 'Çinli Bebek Cinsiyet Tablosu 2020' olarak etiketledik. Aslında her yıl aynı kalıyor.