Günde sadece 25 dakika! Kanser gelişme riskini önlüyor

Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunu yayınlayan Journal Of Clinical Oncology dergisi, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avusturalya'da yaşayan, yaş ortalaması 62 olan 750 bin kişinin 10 yıl süre ile incelendiğini ve yürüyüş, yüzme gibi orta düzeyde egzersizler ile koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersiz yapanlarda kanser görülme oranlarının araştırıldığını kaydetti. Araştırmayı değerlendiren Onkoloji uzmanı Prof.Dr. Hakan Karagöl, uzun yıllardır egzersiz yapmanın kanser gelişme riskini azalttığının bilindiğini ancak, bugüne kadar kanseri önlemek için ne kadar süre ve ne tür egzersiz yapılması gerektiği ile ilgili kesin bir verinin olmadığını belirtti.

EGZERSİZLE KANSERİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Egzersiz yapma ile kişinin kilosu sağlıklı düzeylerde kalmakta, hormonal denge sağlanmakta, kanseri tetikleyen inflamasyon azalmakta ve immün sistemin güçlendiğini belirtilen Prof.Dr. Hakan Karagöl, "Araştırma sonucuna göre; yürüme gibi orta düzeyde egzersizlerin günde 25 dakika veya koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersizlerin 15 dakika yapılmasının meme, kalın barsak, rahim, böbrek, karaciğer ve lenf bezi kanseri ile kemik iliğinin myelom denilen kanserinde görülme oranında azalma sağladığı belirlenmiştir. Egzersiz süresi uzadıkça meme kanseri gibi bazı kanser türlerindeki azalmanın daha da belirgin olduğu görülmüştür" dedi.

YÜRÜYÜŞ MEME KANSERİNİ ÖNLÜYOR

Kanser türleri arasında egzersizin etkilerinin farklılık gösterdiğinin altını çizen Karagöl; Örneğin; 25 dakika yürüyüş gibi orta düzey egzersizler ile meme kanserindeki azalmanın yüzde 10, karaciğer kanserindeki azalmanın ise yüzde 27 oranında olabileceği belirlenmiştir. Bu farklılığın, kanserin oluşum nedeniyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Meme kanserlerinin bir kısmının kandaki kadınlık hormonu, insülin direnci veya inflamatuvar nedenlerle ilişkili olduğu oysa, karaciğer kanserinin bazı türlerinde lipid ve glukoz metabolizması bozukluklarına bağlı gelişen karaciğer yağlanmasının kanseri tetikleyebildiği bilinmektedir. Egzersiz yapmanın vücutta oluşturduğu etkinin her iki kanser türünün oluşmasına neden olan bu farklı etkenlere, farklı düzeylerde olması nedeniyle, kanser türüne göre egzersizin etki oranları değişik düzeyde olduğunu belirtti.