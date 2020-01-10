Normal şartlarda hamilelikte idrar ne renk olmalı? İdrar rengi ne zaman değişir?

Gebelikte idrar rengi önemlidir. İdrarın rengine göre bazı tespitler yapılmaktadır. Bazı idrar renkleri de büyük hastalıkların habercisi olabilir. Siz de yazımızda yer alan idrar renklerine göre tahminde bulunabilirsiniz. Ona göre önemler alabilirsiniz. Hamilelikte idrarın koyu renkli, parlak, altın rengi, turuncu, yeşil veya mavi olması farklı şekillerde yorumlanır. Her bir renk için farklı sağlık problemleri söz konusu olabilir. Peki normal şartlar altında hamilelik sürecinde anne adayının idrarı ne renk olmalı?

HAMİLELİKTE İDRAR RENGİ NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Hamilelikten önce genel olarak idrar rengi açık sarı tonlarında olur. Gebelik başlangıcı ile beraber ilk haftada açık sarı renk koyu sarı ya da daha soluk bir renge dönüşür. Şunu da unutmamalıyız ki; kadınlarda sadece hamilelik yüzünden idrar koyu renge dönüşmez.

Hamilelik boyunca idrar rengi sürekli değişime uğramaya devam eder. İdrar rengi her zaman aynı tonda olmayabilir. Bu konuda anne adayları aynı renk idrar takibi yapmamaları gerekir.

İdrar rengini tetikleyen unsurların başında ise; aşırı su tüketimi, alınan ilaçlar, tüketilen besin maddeleri gibi birçok etken vardır.

HAMİLELİKTE İDRAR RENGİ NEDEN KOYULAŞIR?

Hamilelikle idrarın koyu renk olması bazı nedenlere dayanır. Su tüketimi idrar rengini tetikleyen en etken faktördür. Hamilelik boyunca anne adayları aşırı su tükettiği için hem tuvalet ihtiyacı hem de idrar renginde çok sık değişiklikler görülür. Bunun tam tersi durumunda ise vücut susuz kalırsa idrar rengi koyulaşacaktır. Hamilelikte vücut değişikliklerine bağlı olarak başka sebep yok ise idrarın koyu renkli olması susuzluk olarak açıklanmaktadır. Su ihtiyacını giderdikten sonra idrar renginizde açılma göreceksiniz. Susuzluğun yanında ilaçlar da idrar rengini koyulaştırma da etkendir.

ANLAMLARINA GÖRE İDRAR RENKLERİ

İdrar rengi parlak sarı ise:

B2 vitamininde bulunan, vücudumuzda idrara sarı rengi veren riboflavin; idrara sarı renk vermektedir. B2 vitamini içeren besinleri çok tüketirsek idrarımız parlak sarı olacaktır. Hamilelik sürecinde de vücudun gerekli vitaminleri alması gerektiğini biliyoruz. Fakat fazla vitamin tüketimi de farklı rahatsızlıklar doğurabilir. Bu yüzden dengeli şekilde beslenmeliyiz.

İdrar rengi altın renginde ise:

Hamilelikte altın renginde koyu sarı idrara sebebiyet veren B1, B2 ile B12 vitaminleridir. Sadece hamilelik döneminde değil, hamile olmayan insanlarda da B vitamini idrar rengi değişikliğinde rol oynamaktadır. Bunun sebebi de susuzluk olarak değerlendirilir. Su tüketimini bir miktar arttırabilirsiniz.

İdrar rengi turuncu ise:

Hamilelikte idrar rengi turuncu olabilir. Ayırt edilebilir derece de turuncu bir renk varsa tüketilen gıdalar yüzünden meydana gelebilir. Laktasif maddeler olarak adlandığımız besinler idrar rengini koyulaştırabilir.

İdrar rengi yeşil ve mavi ise:

Hamilelik sürecinde anne adayların en çok korktuğu idrar renkleri mavi ve yeşil renkli idrarlardır. Bu renkte idrarlara sebebiyet veren ise; kullanmış olduğumuz ilaçlardır. Anne adayların böyle bir durumda korkmalarına gerek yoktur. Yine de uzman bir doktora görünmelerinde fayda vardır. Ya da kullanmış olduğunuz ilacı bir müddet keserek, idrarınızın rengini gözlemleyebilirsiniz. Çok nadir görülse de idrar yolu enfeksiyonları gibi durumda da mavi ve yeşil idrar rengi gözlemlenebiliyor.

İdrar rengi kırmızı ya da pembe ise:

Hamilelikte ve diğer normal hallerde idrar renginin kırmızı ya da pembe olması sağlık sorunlarının olabileceği anlamına gelebilmekte. Kist, tümör ve idrar yolu enfeksiyonu gibi birçok hastalıkların habercisidir. Eğer idrarınızda böyle bir renk görürseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda vardır. Doktor kontrolleri eşliğinde testler yaptırarak, bir sıkıntı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.