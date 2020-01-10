Hamilelik kan testi ne zaman ve nasıl yapılır? Bir haftalık gebelik kan testinde belli olur mu?

Hamilelik testleri kendinden şüphelenen kadınlar için birebir yöntem olarak kullanılıyor. Gebelik testi hamilelik şüphesi olan durumlarda yapılan bir testtir. Doktor muayenesi kadar olmasa da hemen hemen doğru sonucu vermektedir. Bu testlerden bir tanesi de hamilelikte kan testidir. Şüphesi olan kadınlar konuya yönelik araştırmalar yaparken arama motorlarında "Hamilelikte kan testi ne zaman yapılır?", "Hamilelikte kan testi nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyorlar. Bu konunun detayları arasında yer alan testin aç mı tok mu yapılacağı, test sonucunun nasıl anlaşılacağı, normal bir kan testinde hamilelik belli olur mu gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte hamilelikte kan testi ile ilgili tüm bilgiler!

HAMİLELİKTE KAN TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamileliği belirleyici etkenlerden biri beta HCG hormonudur. Bu hormonun kandaki oranının yükselmesi kişiden kişiye göre değişebilir. Bazen bazı kadınlar için adet gününe iki gün kala olabilir. En doğru olanı ise adet gününü iki gün geçmesini beklemek olmalıdır.

1 HAFTALIK GEBELİK KAN TESTİNDE BELLİ OLUR MU?

Hamilelik adına yapılan kan testlerinin birleşme sonrası çok kısa bir zamanda yaptırmak mümkün olmayabilir. Mutlaka adet gününden iki gün geçmesi gerekmektedir. Beklenerek ve doğru zamanda yapılan testler kişileri daha güvenilir bir sonuca ulaştıracaktır.

HAMİLELİK KAN TESTİ AÇ MI TOK MU YAPILIR?

Hamilelik kan testi aç ya da tok şekilde yaptırılabilir. Bu durum fark etmez.

HAMİLELİK HANGİ KAN TESTİNDE BELLİ OLUR?

Kalitalif kan serumu testi ile sonuç ortaya çıkar. Kanın örneği ile analiz edilmektedir.

HAMİLELİK KAN TESTİ EVDE GEBELİK TESTLERİNDEN DAHA DOĞRU MU?

HCG için test edilen hamilelik kan testleri aynı hormon üzerinden yapılacağından vücutta döllenmiş bir yumurta başarılı bir şekilde oluşursa bu hormonu üretmeye başlayacaktır. Hormonun yükselmesi iki gün içerisinde iki katına çıkar. Bu bağlamda; evde yapılan en iyi hamilelik testleri HCG'nin oluşmasından yaklaşık 12 ile 14 gün sonra tespit edilmektedir.

Evde hamilelik kan testi yapılması ise uygun ve doğru değildir. Mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı ve analiz edilmelidir.

HAMİLELİK KAN TESTİ NASIL YAPILIR?

Kol içi damarlardan bir tüpün doldurulması şeklinde alınan kan analiz edilir. Sonuçlar 1 ile 3 saat arasında belli olmaktadır. Sonuçların tam olarak güvenilir olması adına bir ya da iki gün sonra bir kan testi daha istenebilir. Hamilelik kan testi için normal kan testleri ile hemen hemen aynıdır.

4 HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Kadınların hormon seviyesi kişilere ve günden güne değişkenlik gösterir. En baştaki durum ve seviye ile sondakiler aynı olmamaktadır. Düşük başlayan bir durum gebelikte iki katına kadar çıkmaktadır. Zamanla zirveye ulaşır ve ardından yavaşça azalmaya başlar.

HAMİLELİK KAN TESTİ SONUCU NASIL ANLAŞILIR?

Hamilelik kan testi sonucu için vücuttaki HCG hormonlarının oranına bakılır. Hamile olmayan bir kadında bu hormon bulunmaz, ancak hamile ise bu hormon görülmektedir.

GEBELİK KAN TESTİ İÇİN AÇ OLMAK GEREKİR Mİ?

Gebelik kan testi için aç ya da tok olmak bir şeyi değiştirmez. Aynı sonucu verecektir.