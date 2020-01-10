Hamilelik testi: Tek ve çift çizgi ne anlama gelir? İdrar testinde negatif ve pozitif ne demek?

Hamile olduğunuzu mu düşünüyorsunuz ve emin mi olmak istiyorsunuz? Hamilelik testi yaptırarak düşüncenizden emin olabilirsiniz. Gebelik testi hamile olup olmadığımızı anlamak için yapılan bir testtir. Gebelik testini zamanında ve doğru kullandığımız sürece doğru bilgiye ulaşabiliriz. İster evde ister en yakın sağlık kuruluşunda hamilelik testi yaptırabilirsiniz.

GEBELİK TESTİ NEREDE YAPTIRILMALIDIR?

Her şeyden önce bilmeniz gereken konular arasında yer alan gebelik testi nerede yaptırılmalı? Sorusunun cevabı size en yakın sağlık kuruluşlarında yaptırmanız olacaktır. Gebelik testi sonuçlarını kendinizin yorumlamayın doktorunuzla beraber yorumlamanız daha doğru olacaktır.

Sizlere ilk olarak evde hamilelik testi nasıl yapılır? Detaylı olarak açıklayacağız.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Adet günlerinin gecikmesi, halsizlik, kokuya duyarlılık gibi birçok sebepten dolayı hamile olduğunuzu düşünebilirsiniz. Heyecandan ne yapacağınızı şaşırırsınız. Eğer o anda hastaneye gidecek durumda değilseniz evde hamilelik testi yapabilirsiniz. Eczanelerden alacağınız idrar testleri ile birlikte bu testi uygulayabilirsiniz. Tek ve çift çizgi kuralına göre sonuca varılabilir.

TEK ÇİZGİ VE ÇİFT ÇİZGİ NE DEMEK?

Hamilelik testi için verilen idrar testi çubukları farklılık gösterebilir. Bunların kullanım şeklide farklıdır. İdrar testlerinin bazıları test çubuğuna idrar tutmanızı, bazıları da bir kaba idrar yapıp kabın içene test çubuğunu koymanız söylenir. Siz hamilelik testinize göre talimatları doğru uygulayıp sonuca odaklanmalısınız. Sonuç tek çizgi ya da çift çizgidir. Buna negatif ya da pozitif de diyebiliriz. Hamilelik test çubuğu nasıl belli olur? İşte yanıtı.

idrar testinde negatif ne demek?

İdrar test sonucu negatif, yani tek çizgi ise hamile değilsiniz demektir.

İdrar testinde pozitif ne demek?

İdrar test sonucu pozitif, yani çift çizgi ise hamilesiniz demektir.

Bu testler kandaki hCG değerini ölçerek testi sonuçlandırır. Genel olarak ise sonuçlar yüzde 97 doğru çıkmaktadır. Bazı hassas ve erken sonuç veren testler ise diğerlerine göre daha pahalıdır. Cinsel ilişkiden 8 gün sonra kanda bulunan 20 mlU ve üstü hCG hormonunu ölçerek doğru sonuç vermektedir.

HAMİLELİK İDRAR TESTİ NE ZAMAN UYGULANMALI?

İdrar testi sonucu tükettiğiniz besinlerden etkilendiği için en uygun zaman sabah uyanır uyanmaz yapmanız gerekir. Fazla su içerek yaparsanız idrar seyrettiği için sonucu etkileyebilir.

YALANCI POZİTİF NE DEMEK?

Hamilelik idrar testleri genel olarak doğru sonuç çıkarsa da bazen yanlış sonuçlarda verebilmekte. Bu sonuçlara yalancı pozitif diyoruz. Mesela çok erken düşükle sonuçlanan gebelikler bu şekilde sonuç verebilir. Gebelik testini çok erken bir tarihte yaptıysanız, o dönemde hormon seviyeleri yükselmeye başladığı için test pozitif sonuç verebilmektedir. Yani merak edilen "Adet döneminde hamilelik testi yapılır mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Adet döneminizin gecikmesini bekleyin.

Bazı durumlarda da test uygulandıktan sonra bekleme süresini ihlal edip heyecandan test sonucunu hemen görmek isteyebiliriz. Böyle durumlarda yalancı pozitif ortaya çıkabilir. Size verilen bekleme süresine uyup, test sonucunuzu kontrol etmeniz daha yararlı olacaktır.

YALANCI NEGATİF NE DEMEK?

Hamilelik testleri uygun vakitlerde uygulanmazsa yanlış sonuçlar verecektir. Testi çok erken bir sürede uygularsanız hamile olsanız bile test sonucunuz negatif çıkabilir. Böyle durumlarda 1-2 hafta daha bekleyip yeniden test yapabilirsiniz.

HAMİLELİK KAN TESTİ NEDİR?

Hamilelik kan testi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Kandaki hCG değerlerini ölçerek sonuca varmayı sağlar. hCG nedir; insan koryonik gonadotropini demektir. Hamilelik kan testi iki türde uygulanır. Birincisi niteliksel hCG kan testi, ikincisi Niceliksel hCG kan testidir. Niteliksel hCG kan testi, herhangi bir hCG'nin vücutta üretilip üretilmediğini test eder. Hamileliğe dair basit delil teşkil eder.

HAMİLELİKTE KAN TESTİ SONUCU KAÇ OLMALI?

Niceliksel hCG kan testi ise kandaki hCG'nin spesifik seviyesini ölçer. Kan testleri idrar testlerine göre kesin sonuç vermektedir. Hamilelik kan testinde baz alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasında olmaktadır. Yani Beta HCG değerinin 10 mlU üzerinde çıkması hamilelik ihtimalini arttırır.

Nicel hCG kan testleri diğer testlere göre en doğru sonucu veren test türüdür.