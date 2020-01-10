Hamilelikte burun kanamasının nedenleri nelerdir, önlenebilir mi?

Bebeğin anne rahminde büyümesi ile başlayan süreçte birçok olay meydana gelmektedir. Annenin vücudunda oluşan kan basıncının artması da ödeme yol açar ve bu durum damarların kanamasına sebep olur. Olumsuz etkilenen bu durum sebebi ile ince damarlar yırtılıp kanayabilir. Özellikle de hamilelikte bu durumun yaşanması normal olarak görülse de durumun uzun süre devam etmesi halinde doktora başvurulması gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin kendisini sıkarak hapşırması ya da burnunu tıkaması da burun kanamalarını tetikler. Peki; gebelikte burun kanaması tehlikeli midir? İşte hamilelikte burun kanaması yaşayanlar!

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI NEDENLERİ

Bebeğin anne rahminde büyümesi vücuttaki kan basıncının artmasına sebep olur. Kan basıncı artınca da damarlarda tıkanıklık meydana gelir ve bu durumdan olumsuz şekilde etkilenen burun yapısı kanamaya sebep olabilir. Basınç sebebi ile oluşan kanama anne adaylarını endişelendiren bir durum olarak görülse de doktora danışılmalı, durumun tespiti yapılmalıdır.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI TEHLİKELİ MİDİR?

Gebelikte yaşanan burun kanaması anneye ya da bebeğe zarar vermez, tehlikeli değildir. Ancak uzun süren ve şiddetli kanamalar görüldüğünde yani normalin dışına çıkıldığında mutlaka doktora danışılmalıdır.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI DURUMUNDA NELER YAPMAK GEREKİR?

Oturulması gerekir, uzanılması durumunda kalp ile burun aynı seviyeye geleceğinden bu durum doğru olmaz.

Burun kemerinin üzerine sıkıca bastırılmalı ve beklenmeli

Burun köküne buz uygulanmalı. Bu şekilde kanama durabilir.

Kanama devam ederken uzanılmaz ya da yatılmaz. Bulantı ve kusma durumunu tetiklediğinden doğru değildir.

Kanama durduktan uzun bir süre sonra sümkürme işlemi yapılmamalı. Burun bölgesine zarar gelebilir.

HAMİLELİKTE YAŞANAN BURUN KANAMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Şiddetli şekilde sümkürülmez ise

Ağzı ve burnu kapatacak hareketlerden kaçınılırsa

Gece yatarken havanın kuruması engellenirse

Yeterli miktarda vitamin ve sıvı alınırsa

Mukozanın kuruması engellenirse

HAMİLELİKTE BURUNDAN KAN PIHTISI GELMESİ

Hamilelikte burundan kan pıhtısı gelmesi normal olarak kabul edilebilir. Sadece şiddeti ve süresi uzun olduğunda sıkıntı olacaktır.