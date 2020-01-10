Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Hamilelikte grip için etkili çözümler

Hamilelikte grip tedavisi mümkündür. Dikkat etmemiz gereken en önemli kuralların başında, anne adayları psikolojik olarak da duygusal bir süreçte oldukları için hastalık gibi konularda daha temkinli olmanız gerekliliğidir. Çünkü gribin geçmesi için kendimizi dirençli tutmalıyız. Bu süreç içerisinde bağışıklık sistemi ne kadar kuvvetli olursa, hastalıklara karşı olan direnç de o şekilde artış gösterecektir. Dolayısıyla anne adaylarına verilen ilk tavsiye, vücut sağlıklarını etkilemesi muhtemel beslenme ve benzeri konulara önem göstermeleri gerektiğidir.
Grip genel olarak yakın temas ve damlacık geçişleri ile bulaşmakta. Bulaştıktan sonra 1 ila 4 gün arasında kuluçka dönemi olmaktadır. Hastalığın bulaşıcılık süresi 1 ila 5 gün arasındadır. Hastalığın salgın olduğu dönemler, toplu ulaşım araçları, iş ortamları, hastane gibi yerlerde bulaşma riski oldukça yüksektir. Hamilelik sürecinde zorunlu olmadıkça böyle ortamlardan kaçınmak gerekir.
Gebelikte en dikkat edilen konu elbette karnımızda taşıdığımız bebektir. Hamile kadınlar grip olunca bebeğin de etkileneceğini unutmamalıdır. Hamilelik sırasında gribe bağlı etkenler; hızlı kalp atımı, kalbin pompalamış olduğu kan miktarı, bağışıklık sisteminde fizyolojik etkenler ve oksijen tüketimidir. Hamileliğin son ayında gribe yakalanan anne, doğumdan sonra hastalığını bebeğine geçirmiş olabilir. Bu risk hamileliğin ilk aylarında grip olmak ve bebeğe geçme riskine göre daha yüksektir.
Hamilelikte grip tedavisi için en etkili yol, aşı olmaktan geçmektedir. Hamilelikte gribe ne iyi gelir? Diyorsanız en hızlı çözüm budur. Aşı olan anneden bebeğe az da olsa antikorlar geçeceği için bebeği de hastalığa karşı korumuş olursunuz. Aşının içinde canlı virüs olmadığı için hamilelikte kullanmasında bir sıkıntı yoktur. Genellikle hamilelikte grip aşısı annenin ikinci ve üçüncü ayda olması önerilir.
Gripten korunmak ya da geçmesini sağlamak istiyorsanız aşağıdaki bitkisel yöntemleri evinizde deneyebilirsiniz. Şifalı bitkiler sayesinde gripten kurtulabilirsiniz.
Not: Doktorunuza danışarak daha iyi öneriler alabilirsiniz.
Dr. İbrahim Saraçoğlu, gripten korunmanın yollarını anlattı. 'Soğan kürü diye benim toplumumuza öğrettiğim bir kür var. Soğan kürünü uygulayanlar gribe yakalanmazlar. Orta boy bir yemeklik soğanın ince kahverengi kabuğunu soyacaksınız; kırmızı soğan olmaz, bunu dörde böleceksiniz 1 buçuk bardak suda 5 dakika kaynatacaksınız. Bunu yudum yudum içeceksiniz. Bir şartımız var, gastrit ve ülser şikâyetinizin olmaması lazım. Bunu 15 gün uyguluyorsunuz; bir öğleden evvel bir de akşam. Mümkün değil, gribe yakalanmazsınız. Doğal bir antibiyotiktir.