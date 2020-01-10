Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Enfeksiyon bebeğe zarar verir mi?

İdrar yolu enfeksiyonunun hamilelik sürecinde gelişimi şu şekildedir: Hamilelik döneminde enfeksiyonlara bağlı olarak bakteriler mesaneye ulaşır ve idrar torbasında canlı olarak kalır, daha sonra böbrek iltihabına kadar ilerleyebilir. Bu durum çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceği için belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte bir hekimden yardım alınmalıdır. Peki hamilelikte ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonu probleminin belirtileri nelerdir?

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kanama yapar mı? Gibi sorular anne adaylarını tedirgin edebiliyor. Öncelikle idrar yolu enfeksiyonu belirtilerine bakalım…

Bulantı ve kusma

Ateş

İdrar yaparken yanmalar

Kötü kokan idrarlar

Alt karın bölgesi ağrısı

Kaburgalarda ağrı

Çok sık idrara çıkma

Yorgunluk ve halsizlik

Koyu renkli idrarlar

İdrar yolu enfeksiyonunun kanama yapması gibi bir durum olması zor ihtimaldir. Eğer kanama varsa başka türlü bir hastalık olabilir. Uzman doktora başvurmanızda fayda vardır.

Diğer merak edilen soru "İdrar yolu enfeksiyonu hamilelik belirtisi olabilir mi?" İdrar yanması, sık idrara çıkma gibi durumlar hamilelik belirtilerinde de olabilmektedir.

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Kadınlarda erkeklere göre daha kısa bulunan, üretra adı verilen, idrarı mesaneden dış ortama taşıyan tüp şeklindeki yapıdan kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu oluşur ve kadınlarda görülme oranı bu yüzden yüksektir. Birçok kadın hayatı boyunca en az 2 3 kere idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi mümkündür. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası daha da sık görülmeye başlar. Hamile olan kadının idrarı nasıl olur? Bu sorunun yanıtı hamilelik dönemine göre değişebilmekte. Hamileliğin ilk aylarında koyu sarı iken daha sonraki aylarda açık sarıya dönüşebilir.

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

İdrar yolu enfeksiyonu hamilelikte dikkate alınmazsa erken doğuma kadar olumsuz yönde etkisi olabilir. Ayrıca su kesesinin de erken açılmasında rol oynar. Bunlar bebeğin yaşamını riske atmaktadır. Anne adayı doğum öncesi idrar yolu enfeksiyonu geçmezse doğum şekline karar vermeli ve normal doğum önerilmekte.

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

Hastane öncesi evde bu yöntemleri uygularsanız daha erken kurtulma şansınız olabilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal yöntemler şunlardır:

Tuvalet ihtiyacından sonra genital bölge temiz tutulmalı. Sık sık tuvalete gitmeliyiz. Tuvaletimiz gelince beklememeliyiz. İdrar mesaneden tamamen boşaltılmalı. Mümkün olduğu kadar su içilmeli. (Günde en az 2.5 litre) Taze sıkılmış meyve suyu için. Beslenmeye dikkat etmeliyiz. Dar ve çok sıkı kıyafetlerden kaçınmak. Hijyenik pedleri sık değiştirmek gerek. Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temiz tutmak. Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmalı Yanma, bulantı, ateş, şiddetli kasık ağrıları durumunda doktora başvurmalıyız. Gebelik kontrollerinde idrar tahlili ve idrar kültürü yapılmalı.

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN İLAÇ VAR MI?

Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçmiyorsa veya tekrarlıyorsa uzman doktorun uygun görmüş olduğu antibiyotikler kullanılabilir. Bir haftalık süreç içerisinde bakteri enfeksiyona dönüşmeden tedavisi yapılabilir. Enfeksiyon durumu için düzenli olarak doktor kontrollerinde idrar tahlilleri yapılmalıdır. Bazı hastalarda şikâyet devam ederse daha ileri tetkiklerde idrar yolu enfeksiyonu sebepleri araştırılmalıdır. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi için önerileri uygulamanızda fayda vardır.

İDRAR TAHLİLİ NE İŞE YARAR?

İdrarda mikroplar, savunma hücreleri, kanamalar, proteinler var mı, yok mu? Testini yapar. Ayrıca idrar özelliklerini ortaya çıkarır. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu geçirenler de bu tahlili yaptırmaktadırlar

İDRAR KÜLTÜRÜ NE İŞE YARAR?

İdrarda enfeksiyona sebep olan mikropları ya da mantarları bularak, bunlar için uygun tedavi yöntemleri aramaya olanak sağlar.