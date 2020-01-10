Ovulasyon testi nedir, nasıl yapılır? Ovulasyon testi ile gebelik anlaşılır mı?

Ovulasyon testi nedir, nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu test hamile kalıp kalmama durumunuzu gösterir. Evde yapılan hamilelik testlerine benzeyen ovulasyon testinde adet düzensizliği ya da hormon dengesizliği yaşayan kadınların bu takibi uzman doktor kontrolünde yapmaları tavsiye edilmektedir.Bilindiği üzere kadınların hamilelik planlamasında hafta da 2 3 defa cinsel birliktelik yaşayan çiftlerin ovulasyon takibi yapmalarına gerek yoktur. Peki Ovulasyon testi nedir, nasıl yapılır? Hamileliği gösterir mi? Ovulasyon testi fiyatı ne kadar?

OVULASYON TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kadınlar gebe kalmak için ovulasyon testini yapabilir. Fakat gebelik planlamasında hafta da 2 3 defa cinsel birliktelik yaşayan çiftlerin ovulasyon takibi yapmalarına gerek yoktur. Düzenli cinsel birliktelik yaşamayan çiftlerin gebelik planlamasında tercih etmesi gereken yöntem olarak kullanılmalıdır. Takibi düzenli bir şekilde yapılarak gebe kalınabilir.

OVULASYON TESTİ NEDİR?

Ovülasyon testi vücuttaki LH hormonunun varlığını tespit eder. LH hormonu yumurtaların gelişmesini sağlayan hormondur ve bu dönemde salgılanır. Vücutta LH hormonu salgılanmaya başladıktan 24 -36 saat sonra yumurtlama gerçekleşir. Ovulasyon dönemi diğer adı ile yumurtalama dönemidir.

Adet döneminde olan kadınlar ise uzman doktor eşliğinde bu testi yapmalıdır.

OVULASYON TESTİ İLE GEBELİK ANLAŞILIR MI?

Kadınların yumurta çatlaması olarak bilinen döneminde hamile kalma olasılığı yüksektir. Ancak yumurtalıktan salınan yumurta, en fazla 1 gün dayanabilir. Bu sebepten dolayı, kadınların yumurta çatlaması yaşandıktan sonra en fazla bir gün içerisinde hamilelik elde etme imkanı doğmaktadır.

OVULASYON TESTİ POZİTİF ÇIKINCA NE ZAMAN İLİŞKİ OLMALI?

Kadınlar testi yaptıktan sonra çift çizgi çıktıysa 24-36 saat içerisinde yumurtlama gerçekleşir. Test pozitif çıktıktan sonra 24 saat içinde birlikte olunabilir.

OVULASYON TESTİ FİYATI NE KADAR?

Ovulasyon testi fiyatı genel olarak 20-25 TL arasındadır.