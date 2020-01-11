Bel ağrısı olanlar dikkat

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bel ağrıları ile ilgili; "Eğer ağrısız sağlıklı bir hayat istiyorsak öncelikle omurgaya binen ve bel çevresine binen ağırlıklardan kurtulacağız. Fazla kilolar sebebiyle yeterli yürüyüş , egzersiz veya sporu da yapamayan kişiler , kas kayıplarına , kas güçsüzlüklerine doğru gitmekteler bu da kaslarda ağrı yapmaktadır. Biz günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi yapmazsak kilo alıyoruz. Kilo aldıkça eklemlerimize binen yük ve aşınmalar artıyor ve ağrı oluşuyor. Öyle ki 1 kilo aldığınızda dizinizdeki yük 7- 8 kat artıyor. Ağrı olduğu zaman da hareket etmiyoruz ve obezite giderek artıyor. Bu da kısır bir döngü halini alıyor" dedi.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULUP...

Burada yapılması gereken şeyin bir uzmana başvurmak olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Fazla kilolardan kurtulup , omurgaya , bele ve bacaklara binen yükleri hafifletmek , sporu günlük hayatınıza sokmak, kaslarınızı güçlendirmek , ve bu kısır döngüyü kırmak olacaktır. Kilo verdikçe , yürüyüşleriniz artacak, yürüyüşler arttıkça kaslar güçlenecek, kaslar güçlendikçe metabolizma hızınız artacak , ve en önemlisi ağrıyan yerlerinize binen baskı azalıp sizde ki ağrılar yok olacaktır. Ağrısız bir yaşam aktif bir yaşantıyla , daha sağlıklı bir kilo ve düzenli egzersizler ile mümkün" açıklamalarında bulundu.

