Adetten kaç gün sonra hamile kalınır? Düzenli regl döngüsüne göre yumurtlama hangi günde olur?

Hamile kalmak isteyen kadınlar bunu gerçekleştirebilmek adına çaba sarf ediyorlar. Doğru ilişkide bulunma ihtimali gebe kalma olasılığını da yüksek ölçüde etkiliyor. Bu bağlamda en önemli konu olarak adet görme ya da görmeme olasılığı bu durumu etkiliyor. Adetten kaç gün sonra hamile kalınır sorusunun cevabı da bu doğrultuda önem kazanmakta. Ancak bu sürecin de kendi içinde evresi olmaktadır. Kadınlarda yumurtlama döngüsü, yumurtlamanın hangi günde olduğu, diğer zamanlardaki gebelik süreci gibi. Peki; adetten kaç gün sonra hamile kalınır?

ADETTEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLE KALINIR?

Adetten iki hafta sonra yani 14 ile 16.gün arasında hamile kalma ihtimali oldukça yüksektir. Erkeklerin spermleri rahimde dördüncü güne kadar canlı kalabildiği için adetten sonra 10.günden itibaren ilişkiye girmek ve bunu sürdürmek gebelik ihtimalini en yüksek seviyeye çıkarır. Bu durum bir sonraki adet dönemine kadar devam etmektedir. Buradaki belirleyici faktör yumurtanın taze ve yeni olmasıdır. Adetten iki hafta sonrasını hedeflemek en mantıklı çözüm olacaktır.

YUMURTLAMA HANGİ GÜNDE OLUR?

28 günde bir regl gören kadınların adetleri düzenlidir. Reglinin başladığı günden 16 gün sonrası yumurtlama günü olarak belirleniyor. Cinsel ilişki sonrası hamilelik gerçekleşme ihtimali de yumurtlamanın bu evresine denk gelmektedir. Sebebi ise; yumurtlama gününe kadar rahimde yumurta olmaması bebek oluşumunu engellerken yumurtlamadan sonra ilişkiye girilmesi yumurtaların bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Eğer kadınların adet dönemleri düzenli değilse de yumurtlama dönemini tespit etmek zorlaşır. Regl döngüsü dengesiz olan kadınlar bu durumu doktor kontrolünde çözmeli ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Bazı durumlarda kadınlarda yumurtlama olmaması da görülebiliyor.

DİĞER ZAMANLARDA GEBELİK

Hamilelik normal yumurtlama öncesinde de olabilmektedir. Ayda birden fazla yumurtlama gerçekleştiği gibi olması gereken günde de yumurtlama gerçekleşmesi olmayabilir. Bazı durumlarda ise adet görüldüğü zaman yumurtlayan kadınlar bile olabilmektedir.

ADETTEN HEMEN SONRA HAMİLE KALINIR MI?

Bu durum kadının yumurtlama dönemine ve hormonal düzenine göre değişebilmektedir.

ADET BİTİMİNDEN 1 GÜN SONRA HAMİLE KALINIR MI?

Bu durum da kişiden kişiye göre değişmektedir. Ancak bu dönemde iki gün arayla bir hafta boyunca düzenli ilişkiye girmek, hamile kalma şansını arttıracaktır.