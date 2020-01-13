Beta hCG hesaplama: Beta hCG değeri kaç olmalı?

Beta hCG hesaplama ile kadınlar gebelik haftalarını öğrenebiliyor. Bilindiği üzere hastanelerde alınan kan numuneleriyle yapılan testte bu hormonun seviyesine bakılarak kişinin gebe olup olmadığı anlaşılıyor. Gebe olmayan bir kadının Beta hCG seviyesi 0 ila 10 aralığında bir değerken hamileliğinin üçüncü haftasında 10-50 mIU/ml aralığındadır. Peki, hamile bir kişinin Beta hCG değeri kaç olmalı? Gebelik testi ile Beta hCG hesaplama nasıl yapılır? Haberimizin içeriğinden tüm bu detaylara ulaşabilirsiniz…

BETA HCG NEDİR?

BETA hCG, hamilelik sırasında plasenta tarafından üretilen bir hormondur ve kişinin kanında tespit edilir.

Standart beta hcg değerleri kadından kadına oldukça fazla değişmektedir. Çünkü hCG seviyeleri gerçekten sizin için normal olana, vücudunuzun hamileliğe nasıl tepki verdiğine ve kaç embriyo taşıdığınıza bağlıdır. Bir kadının vücudunun hamileliğe tepki verme şekli tamamen benzersizdir.

Beta hcg ne zaman yükselir? Kan testi ilişkiden kaç gün sonra doğru sonuç verir?

hCG seviyeleri genellikle hamileliğinizin 10-12 gününden sonra yükselmektedir ve kendisini alınan numunelerde gösterebilmektedir. Bu, hamilelik semptomlarının ilk trimesterde daha büyük olmasının ve birçok kadın için bu süreden sonra hafiflemesinin sebebidir.

Erken gebelikte, hCG seviyeleri genellikle her iki ila üç günde bir ikiye katlanır. İlginç bir şekilde, ölçümler yüksek başladığında aynı oranda genişlemezler. Daha yavaş başlarlarsa, artış çok daha hızlı olur.

Beta hcg kaç olmalı?

Beta hCG hormonu hamile olmayan bir kadında 0-10 değerleri arasındayken bunun üzerindeki değerler kişinin gebe olduğunu gösterir.

HCG seviyeleriniz normal aralığın altına düşerse, doktorunuz seviyelerin artmasını sağlamak için her iki ila üç günde bir kan testi yaptırmanızı isteyebilir. HCG seviyenizin tek bir ölçümü yararlı değildir. Doğru bir gösterge vermek için, bir dizi hCG kan testinin birkaç gün arayla alınması ve okumaların karşılaştırılması gerekir. Özellikle hamileliğin ilk birkaç haftasında, sayılarda hızlı bir artışla sıklıkla varyasyon vardır.

Düşük hCG seviyelerinin nedenleri

HCG seviyeleriniz normal aralığın altına düşerse, bu endişe kaynağı olmak zorunda değildir. Birçok kadın sağlıklı gebeliklere ve düşük hCG düzeylerine sahip bebeklere sahip olmuştur. Çoğu kadının hCG seviyelerinin spesifik olarak ne olduğunu bulmak için hiçbir nedeni yoktur.

Bununla birlikte, bazen düşük hCG seviyeleri altta yatan bir problemden kaynaklanabilir.

Tipik olarak, bebeğinizin gebelik yaşı son adet tarihinize göre hesaplanır. Bu, özellikle düzensiz dönemler geçmişiniz varsa veya tarihlerinizden emin değilseniz, kolayca yanlış hesaplanabilir.

Düşük hCG seviyeleri tespit edildiğinde, bunun nedeni genellikle 6 ila 12 hafta arasında olduğu düşünülen bir gebeliğin o kadar da uzun olmamasıdır. Gebelik yaşını doğru hesaplamak için ultrason ve daha ileri hCG testleri kullanılabilir. Bu genellikle düşük hCG seviyeleri tespit edildiğinde ilk adımdır.

Düşük, 20 haftalık gebelikten önce ortaya çıkan bir gebelik kaybıdır. Bazen düşük hCG seviyeleri düşük yaptığınızı veya düşük yapacağınızı gösterebilir. Hamilelik bir plasenta geliştiremezse, başlangıçta seviyeler normal olabilir, ancak yükselemez. Düşük yapma sık karşılaştığınız belirtiler şunlardır:

vajinal kanama karın krampları geçen doku veya pıhtılar hamilelik belirtilerinin kesilmesi beyaz / pembe mukus akıntısı

Blighted ovum

Bu, yumurta döllendiğinde ve rahmin duvarına yapıştığında, ancak gelişmeye devam etmediğinde. Gebelik kesesi geliştiğinde, hCG hormonu salınabilir, ancak yumurta gelişmediğinden seviye yükselmez.

Bu hamilelikte çok erken gerçekleşir. Çoğu kadın bunun gerçekleştiğini bile bilemez. Genellikle normal adet belirtilerinizi yaşarsınız ve normal döneminiz olduğunu varsayarsınız. Bununla birlikte, gebe kalmaya çalışıyorsanız, hCG'nin varlığını alabilecek erken bir gebelik testi yapabilirsiniz.

Ektopik gebelik, döllenmiş yumurtanın fallop tüpünde kaldığı ve gelişmeye devam ettiği zamandır. Fallop tüpünün patlamasına ve aşırı kanamasına neden olabileceğinden, tehlikeli ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Düşük hCG seviyeleri ektopik gebeliği göstermeye yardımcı olabilir. İlk başta ektopik gebeliğin belirtileri normal hamileliğe benzer olabilir, ancak ilerledikçe aşağıdakileri deneyimleyebilirsiniz:

gerilme veya hareket ile kötüleşen karın veya pelvik ağrı (bu, başlangıçta bir tarafta güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir ve sonra yayılabilir)

ağır vajinal kanama iç kanamanın neden olduğu omuz ağrısı (kanama diyaframı ağırlaştırır ve omuz ucunda ağrı olarak görülür) cinsel ilişki sırasında ağrı pelvik muayene sırasında ağrı iç kanama nedeniyle baş dönmesi veya bayılma şok belirtileri

Kanda gebelik testi değerleri kaç olmalıdır?

Bu değerler;

0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50, 1-2 hafta için 50-500, 2-3 haftada 1000-5000, 3-4 haftada 5000-10000, 4-5 haftalık gebelikte beta HCG düzeyı 1000-50000, 5-6 haftada 10000-100000, 6-8 haftada 15000-200000, 2-3 ayda 1000-100000 civarlarında olmalıdır.

Beta hcg 0.100 ne demek?

Bu sonuç kişinin hamile olmadığını gösterse de yapılan gebelik testi sonuçlarını mutlaka uzman bir doktora danışmak gereklidir.