Hamilelikte beslenme rehberi: Gebelikte beslenme programı nasıl oluşturulur?

Gebeliğin öğrenilmesine bağlı olarak dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de beslenmedir. Zira, annen karnında bulunan bebeğin gelişimi ve sağlığı için bu durum büyük önem arz eder. Anne adayı, doktoru başta olmak üzere hamilelikte beslenme önerileri almalı ve bunu uygulamalıdır. Özellikle ilk aylarda sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, sonraki aylar için de kolaylık sağlar. Sizler için hazırladığımız haberimizden, gebelik önesi beslenme ile hamilelikte sağlık beslenme hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

HAMİLELİK ÖNCESİ BESLENME NASIL OLMALI?

Demir eksikliğine dikkat! Bunu önlemek için kırmızı et tüketimini arttırın. Bunun yanında, hayvansal gıdalar, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez ve kırmızı üzüm tüketimini de arttırın.

Düzenli egzersizi alışkanlık hâline getirin. Kilo kontrolü ve vücut yağ oranını azaltmak için en önemli faktör egzersizdir.

İdeal kilonuzu korumaya çalışın. Aşırı kiloda olduğu gibi, aşırı zayıflık da hamilelik için bir sorun teşkil eder. Bu yüzden, kilo kontrolünüzü sağlamaya çalışın.

Kalsiyumun tüketimi yeterli olmalı. Kalsiyum, kemik ve kıkırdak gelişimi, sağlıklı diş oluşumu, kas ve sinir sisteminin normal çalışması için önemlidir. Bu bağlamda, süt, yoğurt, peynir çeşitleri ve sebze ile meyveler tüketilmelidir.

Sigara ve alkolü bırakın. Alkol tüketimi kalsiyum, folik asit, tiamin, protein gibi besin ögelerinin emilimini olumsuz yönde etkileyerek beslenme yetersizliğine, kilo alımına ve fazla yağlanmaya sebep olur. Çocuk sahibi olmaya karar verildikten sonra mutlaka bırakılmalıdır. Sigara da yumurtlama bozukluğuna ve spermde değişikliğe yol açması nedeniyle bir an önce bırakılmalıdır.

HAMİLELİKTE NASIL BESLENİLMELİ?

Gebelik süresince sağlık beslenme oldukça önemlidir. Belirttiğimiz gibi, bebeğin gelişimi, hareketleri ve sağlığı açısından anne adayının doğru ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmesi gerekmektedir.

İşte, adım adım hamilelikte beslenme önerileri;

Öğün atlamamaya çalışın, iki öğün arasındaki süreyin çok fazla uzatmayın.

Gelişigüzel diyet programları kullanmadan önce mutlaka doktora danışın.

Kalsiyum tüketimine özen gösterin. Süt, peynir, yoğurt vb. kalsiyum kaynaklı besinleri tüketin.

Kahvaltı yapma alışkanlığı kazanın. Hamilelik süresince en önemli konulardan bir tanesi kahvaltıdır. Vücüdun kan şekerini düzenleyen kahvaltı, anne adayı için mühimdir.

Kendinizi tutmayın. Anne adayı, gebelik boyunca çeşitli besinleri aşerebilir. Bu tip durumlarda kendisini tutmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, aşermenin biyolojik bir nedeni vardır.

Alkol ve sigara hiçbir şekilde tüketilmemeli. Kesin olarak tüketilmemesi gerekenler listesinde alkol ve sigara bulunmakta. Alışkanlığı olan birisinin bunları hayatından çıkarması çok zor olsa da, bebeğin gelişimi için buna dikkat edilmesi gereklidir.

İyotlu tuz kullanmaya çalışın. İyot, bebeğinin IQ'sunun gelişmesi için de gereklidir. Deniz ürünleri, iyot takviyeli ekmek, yeşil yapraklı sebzeler ve yumurta da iyot kaynağıdır.