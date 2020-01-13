Hamilelikte cinsel ilişki: Gebelikte cinsellik nasıl olur, bebeğe zarar verir mi?

Cinsellik, insanın doğal bir içgüdüsü olmasından dolayı hamilelikte de arzu edilen bir durumdur. İlk kez gebelik yaşayan kadınlar -genellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak- bu içgüdülerini dizginlemeye, köreltmeye çalışmaktadırlar. Hamileliğin normal olarak devam etmesine paralel bir şekilde, gebelikte cinsel ilişkiye girmekte de herhangi bir sıkıntı yoktur. Tabi bu durum, hamilelik sürecinin içerisinde barındırdığı özel durumlara göre değişiklik gösterebilir.

HAMİLEYKEN İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?

Hiç şüphesiz, anne adaylarının yanıtını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi 'Hamile kadın cinsel ilişkiye girer mi ve ilk haftalarda ilişki düşüğe neden olur mu?' olarak öne çıkıyor.

Birçok bilimsel çalışma (gebelik özel bir durum barındırmadığı takdirde), gerek hamileliğin ilk aylarında gerekse ilerleyen haftalara bağlı olarak girilen cinsel ilişkinin düşük veya doğum tehdidine bağlı durumları tetiklemeyeceğini ortaya koymuştur.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ KAÇINCI AYA KADAR DEVAM ETMELİDİR?

Hamilelik sürecinin herhangi bir şekilde olumsuz bir durum barındırmaması ve normal olarak seyretmesinin akabinde, son 5 (beş) haftaya kadar cinsel yaşam devam edebilir. Gebeliğin son beş haftasına girildiğinde ise cinsel ilişkiye son verilmelidir. Zira, erkeğin 'ejakulasyon' adı verilen sıvısı içerisinde bulunan bileşenlerin, rahim kasılmalarını tetikleyip rahim ağzını açması öngörülmektedir.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ ZARARLI MIDIR?

Doktor tarafından bir yasak koyulmadığı ve anne adayı olan kişinin kendisini rahat hissetiği bir zaman diliminde cinsellik yaşanabilir. Dolayısıyla, gebelikte seks yapmak herhangi bir sorun doğurmaz.

GEBELİKTE CİNSELLİK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Penetrasyon ve cinsel ilişki hareketi, karnınız ve uterusun kas duvarları tarafından korunan bebeğe zarar vermez. Bebeğiniz ayrıca amniyotik kesenin sıvısı içindedir. Yani, ilişki sırasında bebekle temas hiçbir şekilde mümkün değildir.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİDE YANMA, ACI VE KANAMA

Hamilelikte cinsel ilişki sırasında ve sonrasında karşılaşılan yanma, acı ve kanama durumları karşısında mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir. Seks sırasında veya sonrasında yanma, acı ve kanama durumu varsa riskli grupta olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, gebelik süreçleri özel ve herkeste farklı olarak gelişir.

GBEBELİKTE CİNSEL İLİŞKİ KİMLERE YASAKTIR?

Daha önce düşük veya erken doğum yapan kadınlarda, ilk 2-3 ay cinsellik yasaklanabilir. 'Hamilelikte hangi durumlarda cinsel ilişkiye girilmez?' sorusunun cevabı şu şekildedir:

Düşük yapma riski varsa ya da daha önce düşük yaptıysanız

Erken doğum riski altındaysanız (37 haftalık hamilelikten önce kasılmalar)

Bilinen bir neden olmadan vajinal kanama, akıntı veya kramp geçiriyorsanız

Amniyotik keseniz sıvı sızdırıyor veya zarları yırtılmışsa

Rahim ağzı gebelikte çok erken açıldıysa

Plasenta uterusta çok düşükse (plasenta previa)

İkizler, üçüzler veya diğer katlarını bekliyorsanız

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ POZİSYONU NASIL OLMALIDIR?

Gebelik sürecinde cinsel ilişki pozisyonu da önemli konulardan bir tanesidir. Hamileliğin dördüncü ayından sonra seks yapmak için "misyoner pozisyonda" sırtüstü düz yatmaktan kaçının. Bu şekilde, büyümekte olan bebeğin ağır kan damarlarını daraltma riskinden kaçınabilirsiniz.