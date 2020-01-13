Hamilelikte diş ağrısı için ilaç reçete edilir mi? Hamilelikte diş tedavisi nasıl yapılır?

Hamilelik, kadınlar için hem psikolojik hem de bedensel olarak sınavın verildiği bir dönemdir. Bu sınavların en büyük etkeni hormonların değişmesidir. Hormon dengelerinin değişmesi bakterilere karşı da vücudun savunmasız kalacağının göstergesidir. Bakterilerin de en etken olduğu yerlerden biri ağız içi olduğu için hamilelikte diş ağrılarının kendini göstermesi normaldir. Aşırı şiddetli diş ağrıları hamilelik durumları haricinde bile çok sıkıntılı geçtiği için hamilelik sürecinde de anne adaylarını psikolojik olarak etkilemektedir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bazı anne adayları hiç diş ağrısı çekmezken bazıları da şiddetli diş ağrıları çekebiliyor. Buna bağlı olarak hamilelikte diş ağrısı olmasının belirli bir ayı yoktur. Diş ağrısı çeken anne adayları ise genel olarak son aylara doğru daha çok arttığı gelen şikayetler arasında yer almıştır.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Gebelikte diş ağrılarının en yoğun görüldüğü evreler son aylardır. Genelde anne adayları son aylarda geçeceğini sanır ama ağrıların arttığı dönemdir. Bu yüzden "Diş ağrıları ne zaman geçer?" Sorusu yanıtsız kalmaktadır.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle ağız sağlığı insan hayatında önemli bir yere sahip olduğu gibi hamilelik öncesi de gelecekteki sorunları önlemek adına büyük öneme sahiptir. Kadınlar gebelik öncesi yirmilik diş, çürük diş, dolgu ve kanal tedavisi gerektirecek diş problemlerini çözüme kavuşturmalıdır. Bu sayede hamilelik sürecindeki etkenlerden korunmuş olup, vücudumuz için dirençli dokular geliştirmiş oluruz. İşte diş ağrısı için dikkat etmeniz gerekenler:

Beslenme alışkınlıklarına dikkat edilmeli

Dişler düzenli fırçalanmalı

Diş eti ağrısı çekenler için tedaviyi zamanında yaptırmalı

Gebelik öncesi diş kontrolleri yapılmalı

Kadın doğum uzmanına danışarak kanal tedavisi yapılabilir

20'lil diş ağrıları diş hekimi önerisi ile doğumdan sonraya ertelenebilir.

Eklem problemlerinde ise gece plağı ve splint kullanılabilir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISI İÇİN HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR?

Şiddetli diş ağrıları için kesin çözüm, diş hekimine gitmek ve hekimin önereceği yöntemleri uygulamaktır. Gebelikte şiddetli diş ağrılarına çözüm için doğal bir yöntem yoktur. Ayrıca hamilelikte diş ağrıları için ilaç tavsiye edilmemekte. Yine diş hekimi eşliğinde anestezi uygulanarak tedavi sürecine gidilebilmektedir.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Dr. İbrahim Saraçoğlu; diş etinde oluşan iltihaplar ve ağrılar için kür önerisi şu şekildedir:

Diş eti iltihabı için:

Nar suyunu bir yudum alın ağızda bekletin. Gargara yapın.

Saat başı uygulayın. Gün içerisinde sorunun bittiğini göreceksiniz.

Diş eti çekilmesi için:

Yaban kekiğini bir tatlı kaşığı alın.

Bir bardak suyun içine koyun. Kaynatın ve ılımaya bırakın.

Sabah, öğlen, akşam suya fırçayı suya batırıp fırçalayın.