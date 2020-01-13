Hamilelikte ishal neden olur, bebeği etkiler mi? Hamilelikte ishale ne iyi gelir, nasıl geçer?

Ara ara gelen karın ağrılarıyla başlayan ve sık sık tuvalete gitme isteği doğuran ishal anne adaylarını zorlayan bir sorundur. Hamilelikte ishalin sebebi ani değişen hormonların sindirim sistemini de etkilemesinden kaynaklanır. Rahmin günden güne büyümesi birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Büyümeye başlayan bebek rahmi de doğrudan genişlettiği için bağırsaklara baskı yapar. Zaman zaman bel ağrıları da yaşayan anne adayları için ishal olmak kaçınılmaz bir hal alabilir. Genellikle hamileliğin son aylarına doğru artan ishal sorunundan kurtulmanın birçok yolu vardır.

HAMİLELİKTE NEDEN İSHAL OLUNUR? İSHALİN NEDENLERİ NELERDİR?

İshalin ilk sebeplerinden biri hormonal değişimlerdir. Vücut işleyişinin dışına çıkıp farklı hormonlar salgılamaya başlar. Salgılanan bu hormonlar sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini etkiler. Bu yüzden birçok anne adayı hamilelikte ishal şikayeti yaşamaktadır.

BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Hamileliğin altın kuralı beslenme düzeni olarak bilinir. Anne adaylarının gebeliğin ilk günlerinden itibaren hem kendi sağlıkları hem de bebek sağlığı için doğru ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir. Değişen beslenme düzeni de genellikle ishale neden olabilir.

GIDA ZEHİRLENMESİ İSHALE NEDEN OLABİLİR

Hamilelikte gıda zehirlenmesi anne adayları için zorlu geçen günler anlamına gelir. Kusma, ateş ve ishal gıda zehirlenmesinin başlıca belirtilerindendir. Hamilelikte ishalin sebepleri arasında gıda zehirlenmesi de yer alır.

İSHALİN GEÇMESİ İÇİN NE YAPMALI?

İshal başladığı andan itibaren anne adayının bol sıvı alması tavsiye edilir. Bunun nedeni ise ishal vücutta fazlasıyla sıvı kaybına neden olmaktadır. Kaybedilen sıvının en kısa sürede vücuda geri alınması gerekmektedir. Bol su içmek hamilelikte ishal olan anne adayları için önemlidir.

BAZI BESİNLER DE İSHALE NEDEN OLUR

Tüketilen bir besin de ishale neden olabilir. Hamilelikte özellikle aşerme zamanlarında anne adayları canlarının çektiği besinleri fazla tükettiklerinde bazı besinler ishale neden olabilmektedir. Anne adayı ishal başladığı an bu besinleri tüketmemelidir. Bir günden fazla süren ishallerde mutlaka doktora başvurulması gerekir.

LİFLİ GIDALAR İSHALE NEDEN OLABİLİR

Hamilelikte sağlıklı ve tok tuttuğu için tüketilen bazı lifli gıdalar da ishale neden olabilir. Bu yüzden lifli gıda tüketimine dikkat edilmelidir.

HAŞLANMIŞ PATATES İSHALE İYİ GELİR

Hamilelikte de ishalin kesilmesi için haşlanmış patates tüketilebilir. Haşlanmış patates tüketmek ishali kısa sürede kesilmesine yardımcı olacaktır.

İSHALE BİTKİSEL ÇÖZÜM PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı ishalin kesilmesine yardımcı olan bitki çaylarındandır. Vücudu rahatlatır ve ishalin kesilmesine yardımcı olur. Hamilelikte bitki çayları tüketilmesi mutlaka doktor kontrolüyle yapılmalıdır. Doktora danışmadan hiçbir anne adayının bitki çayı tüketmesi tavsiye edilmez. Bu yüzden ishal tedavisine ek olarak tüketilecek herhangi bir bitki çayının mutlaka doktora danışılıp öyle içilmesi gerekir.

HAMİLELİKTE İSHAL BEBEĞİ ETKİLEMEZ

İshal olan anne adaylarının en büyük endişelerinden biri de bebeklerine bir şey olma ihtimalidir. Genellikle hamileliğin son zamanlarında sık sık ratlanan ishal anne karnındaki bebeğe zarar vermez. Sadece ishal sorunu yaşayan anne aaylarının bol su içmeleri bebek için de faydalı olacaktır.