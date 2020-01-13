Hamilelikte kasık ağrısı neden olur, ne zaman başlar? Gebelikte kasık ağrısı normal mi?

Hamilelikte kasık ağrısı, sıklıkla görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bazen sol tarafta bazen sağ tarafta görülen kasık ağrısı, genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Eğer baş ağrısı ve mide bulantısı gibi nedenlerle görülüyorsa doktora başvurmakta fayda vardır. Peki, kasık ağrısı neden olur ve ne zaman başlar? Sizler için bu konuda detaylı bir rehber hazırladık.
Birçok anne adayı için sol ve sağ kasık ağrısı normaldir. Bebeğin büyümesine bağlı olarak vücut da buna ayak uydurmakta ve rahmin büyümesine paralel bir şekilde sancı yaşanmaktadır. Yani, hamilelik sürecinin ilerlemesi ile kasık ağrıları görülmeye başlanır.
Bu doğrultuda, anne adaylarının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de 'Hamilelikte kasık ağrısı ne zaman başlar?' olarak öne çıkıyor. Kasık ağrısı, genellikle hamileliğin ilk haftalarında yaşanır; ancak gebeliğin son dönemlerinde de sancı görülebilir.
Genel anlamda hamilelikte kasık ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
Halk arasında 'Kasık ağrısı bebeğin cinsiyetini belirler' söylemi oldukça yaygındır. Bilimsel açıdan buna bakıldığında, hamilelikte kasık ağrıları bebeğin cinsiyetini belirlemez.
Eğer anne adayı 38. haftayı doldurduysa ve kramp ya da benzeri kasılmalar yaşanıyorsa bu doğum belirtisi olabilir. Rahimde olan kasılmalar, diğer kasıkları da tetikleyebilir ve kasık ağrısı hissi yaşanabilir.
Hamilelikte kasık ağrısını rahatlatmak için sizi fazla yormadan ve kasıklarınızı esneten yoga hareketlerini yapabilirsiniz. Bunun yanında, kasık bölgenize ılık su kompresi yapabilirsiniz. Öte yandan, size iyi gelen rahat bir pozisyonda derin derin nefes alın.
Bunların akabinde, hamilelikte şiddetli kasık ağrısı yaşıyorsanız ve yukarıdaki yöntemler çare etmiyorsa doktorunuza görünmenizde fayda var.