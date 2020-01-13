Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar, ne kadar sürer? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Mide yanması veya ekşimesi olarak adlandırılan durum, hamilelikte sıklıkla karşılaşılan olumsuz bir durumdur. Hamilelikte mide yanması, anne adayına rahatsızlık verdiği gibi; gebeliğin ilk dönemlerinden başlayarak son dönemine kadar devam eder. Hamilelikte mide ekşimesi, genellikle gebelikle birlikte salınan hormonlardan ve anne karnındaki bebeğin mideye yaptığı baskıdan kaynaklanır.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Gebelik hormonları olan progesterone ve relaksin, metabolizmada sindirimi son derece yavaşlatır. Bu sebeple besin maddelerinin kana karışmaları ve midenin boşalım süreci gecikir. Böylece hamilelikte mide yanması, ekşimesi ve hazımsızlık gibi sorunlar ortaya çıkar.

Gebelik süresince kaslarda yavaşlama meydana gelir. Bu durum da mide kapakçığı olarak bilinen kasta zayıflamaya yol açar. Bunun akabinde de normal seyrinde çalışamayan bu kas yüzünden asitler yemek borusuna kaçar ve midede yanma, ekşime gibi sıkıntılarla karşılaşılır.

Hamileliğin son dönemlerinde rahmin giderek büyümesi ile mide yukarı doğru itilerek sıkıştırılır. Bu da midede yanmaya yol açar.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte mide yanması, gebeliğin ilk 3 ayında başlar. Hamileliğin hemen başlarında bu şikayetle doktora sıklıkla gidilir. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde kaslarda meydana gelen yavaşlama ve rahmin büyümesine paralel olarak mide üzerindeki basıncın artmasıyla mide yanması da sıkıntısı da artış gösterir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE KADAR SÜRER?

Gebeliğin ilk dönemlerinde başlayan mide yanması veya ekşimesi, hamilelik sürecinin sonlarına doğru biter. Hamileliğin sonlarına doğru bebeğin kafasının doğum kanalına doğru inmesiyle beraber göğüs boşluğu ve diyafram üzerindeki baskı azalır. Böylece, anne adayı nispeten rahatlamış olur.

HANGİ GIDALAR MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLUR?

Asitli içecekler, domates, soğan, domates, dondurma, şerbetli tatlılar, sigara, çikolata, kızartma ile yapılan yemekler, salça, baharatlı yemekler, turşu, portakal, acı biber gibi yiyecekler mide yanması olan kişilerin yememesi gereken besinlerdendir. Aynı şekilde hamilelik sırasında da aynı tedbirleri almak gereklidir.

Hamileyken mide yanmasına karşı yenmemesi gerekenler şu şekildedir;

Kızartma ile yapılan yemekler

Patates kızartması

Ketçap mayonez

Çikolata

Dondurma

Portakal

Greyfurt

Domates

Biber salçası / Domates salçası

Acı biber

Turşu

Baharat

HAMİLELİKTE MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Beslenme süresince ağır yiyeceklerden, yağlı katı yiyeceklerden uzak durarak öğünlerde yavaş yemek yenmesi de oldukça önemlidir.

Hızlı yemek yemek de mide yanmasını arttırır.Hamilelik sırasında sıkça rastlanan mide yanması durumunda ilk başvurulması gereken gıda ılık süttür. Ilık süt mide yanmasını azaltır.

Aynı şekilde uzmanlar tarafından da tavsiye edilen lifli gıdalar reflüye iyi gelir, lifli gıdalar hamilelikte mide yanmasına da iyi gelir.