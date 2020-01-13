Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in hastalığı kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Kaçış sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Oldukça nadiren rastlanan kaçış sendromu, bugüne kadar yaklaşık 800 kişide tespit edildi. Ani ataklara sebep olan hastalığı belirtileri ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu sebepten ötürü hastaların mutlaka yardım alması gerekiyor. Mehmet Ali Erbil'in uzun süredir mücadele ettiği hastalığa ilişkin detaylar, ünlü şovmenin sevenleri tarafından merak ediliyor. Kaçış sendromu nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir sorularının yanıtlarını arama motorlarında araştıranlar için, bu hastalığa ilişkin detayları bir araya getirdik.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir.

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