Aldara krem nedir, ne işe yarar? Aldara krem nasıl kullanılır, reçetesiz alınır mı?

Genital bölgede ortaya çıkan siğillerin tedavi edilmesi için kullanılan ve bu işe yarayan Aldara krem, eczanelerden doktor reçetesiyle temin edilen bir ilaçtır. Yetişkinlerde görülen bu siğiller "insan papilloma virüsünün" neden olduğu bir hastalıktır. Deri yüzeyinde ortaya çıkan bu hastalığı yok etmek amacıyla kullanılmaktadır. Peki, Aldara krem nedir, ne işe yarar? Aldara Krem işe yarıyor mu? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizin içerisinde…

ALDARA KREM NE İŞE YARAR?

Siğil oluşturan tümörlere karşı etkisi olan bu krem virüslerden genital bölgeyi arındırarak siğillerin iyileşmesini sağlamaktadır. Aktinik keratoz rahatsızlığının belirtilerini azaltma gibi bir etkisi de bulunmaktadır.

Kişilerin genital bölgelerinde ortaya çıkan siğilleri tedavi etmek amacıyla doktorlar tarafından önerilen bu krem yalnızca eczanelerden temin edilebilmektedir. Doktor tavsiyesi dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Aldara Krem muadili, çoğu kaynağa göre olmadığı bilinmekte ve söylenmektedir.

Aldara Krem yan etkileri birçok ilaçta da olabileceği gibi bu üründe de vardır. Deneyimlenen yan etkiler şöyle;

İshal

Baş dönmesi

Yorgunluk

Cildin Sertleşmesi

Saç kaybı

Mide ekşimesi

Tedavi edilen bölgede renk değişimi (rengin açılması ve koyulması gibi…)

Uygulama yapılan bölgede ciddi ağrılar

Kişide mide bulantısı ve kusma

Eğer bu kremi genital bölgede ortaya çıkan siğillerin tedavisi için kullanıyorsanız birçok kişide ortaya çıkabilen yan etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Örneğin; Aldara Krem kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, ciltte pul pul dökülme, ufak haldeki açık yaralar, bölgenin kabuk bağlaması gibi etkiler gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda doktorunuza danışmakta fayda vardır. Yapılan gözlemlere göre bu etkilerin genel olarak 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçtiği gözlemlenmiştir.

ALDARA KREM NASIL KULLANILIR?

Aldara krem kullanmadan önce mutlaka ellerin steril olmasına dikkat edilmeli ve yıkanılmalıdır. Uygulama yapılan tedavi bölgesi herhangi bir bez veya bandaj ile kapatılmamalı doktorun tavsiye ettiği şekilde kullanmaya özen gösterilmelidir. İlacın uzun süre kullanılması ciddi cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Aldara Krem reçetesiz alınır mı?

Aldara Krem reçete ile alınabilen bir ilaçtır. Doktor tavsiyesi dışında kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Ancak hastalığınızın tedavisinde etkisi olacağı doktor tarafından doğru görülür ve bunun adına reçete yazılır ise eczanenizden temin edebilirsiniz.

Aldara Kremin adet döneminde kullanımı

Konu ile ilgili doğru bilgiyi ancak doktorunuz verebilmektedir. Bu gibi konularda kesinlikle internet üzerinde yazan bilgilere değil bizzat uzman bir doktorun sözünü dikkate almanız gerekmektedir.

Aldara Krem ödenme şartı

SUT 2008, 12.7.14.C bendine göre "İmiquimod (Adlara) (Yalnız bu madde kapsamında ödenir.) yüzeysel bazal hücreli korsinom tedavisinde, cilt Hastalıkları Uzman Hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu raporuna dayanılarak cilt hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir." Denilmektedir. Bu etken maddeyi içeren reçetelerin karşılarken dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Aldara Kremi devlet ödüyor mu?

Bununla ilgili herhangi bir bilgi kaynaklarımızda yer almamaktadır ancak detaylı bilgili size en yakın eczanelerden danışarak sağlabilirsiniz…

Aldara Krem kaç günde etki eder?

Aldara krem etkisi hastalığın boyutuna göre değişmektedir. Genital siğil tedavisinde kullanılan bu krem genel olarak 8 haftada iyileşme gösterirken, erkek hastalarda bu süre 12 haftaya kadar çıktığı gözlemlenmiştir. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi bu durum kesinlikle hastalığın boyutuyla ilgili olup net bir süre verilememektedir.