Bepanthol krem nedir, ne işe yarar? Bepanthol krem sivilce, kaşıntı ve cilt lekelerine iyi gelir mi?

Bepanthol krem, 7'den 70'e tüm vatandaşların kullanabileceği cilt bakım kremidir. Çok yönlü bir krem olmasıyla birlikte bebeklerde pişik sorununa iyi gelir ve kuru ciltlerin yumuşamasını sağlar. Soğuk havaların tüm yurtta hissedilmesiyle birlikte Bepanthol krem kış aylarında çatlayan eller için kullanılır. Sivilce ve akne gibi sorunların tedavisinde ve sivilce izlerinin yok edilmesinde kullanılır. Yanıklarda acıyı ve kızarıklığı almak için ve bölgeyi rahatlatır. Pürüzlü bir cilt sorununu normale döndürür. Peki Bepanthol krem nedir, ne işe yarar? Bepanthol çeşitleri nelerdir? Bepanthol krem cilde faydaları nelerdir?

BEPANTHOL KREM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bepanthol, Provitamin B5 olarak bilinen dekspantenol bileşenini içerir. Kremin içerisinde bulunan maddeler cildi onaran, yenileyen, yaraları iyileştiren bir etkiye sahiptir. Özellikle kuru ciltlerin hafta da üç kez uygulaması harika sonuçlar yaratır. Hem erkek hem kadın farketmeksizin kullanılan Bepanthol krem yanıklara, cilt tahrişine iyi gelir. Tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri içeriğin bitkisel olması ve kimyasal ürünlerinden neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. 30 gram ve 100 gramlık ambalajlarda üretilen bu krem eczanelerde reçetesiz olarak satılıyor.

BEPANTHOL KREM SİVİLCE, KAŞINTI VE CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR Mİ?

Bepanthol kremin rengi beyazdır. Cildi parlatıp, nemlendiren ve besleyen Bepanthol krem yaz kış kullanılabilir. Hemen hemen her eczanede bulunan kremin çeşitleri ise fazladır. Pişik, dudak nemlendiricisi, yoğun bakım kremi şeklinde Bepanthol krem bulabilirsiniz. Çatlayan ve gerginleşen cildi rahatlatmak için kullanılırken, cildi canlandırarak parlaklık kazandırır. Bununla birlikte ellerinizin yumuşak ve bakımlı olmasını sağlar.

BEPANTHOL MERHEM OLARAK KULLANILIR MI?

Cilt sorunu yaşayan vatandaşlar Bepanthol merhem kremini kullanabilir. Bununla birlikte yumuşak ve yoğun içeriği ile bu bölgeleri yumuşatarak, cildin kendisini yenilemesini sağlar. Cildin kaybettiği nemi geri verebilmek ve doğal yumuşaklığını sağlar. Hemen merhem hem yumuşatıcı olarak cildi besler ve onarır. Düzenli kullanım sonucunda harika sonuçlar verir.

BEPANTHOL BABY YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Bepanthol yüze sürülür. Yağlı ciltlere pek tavsiye edilmez. Günlük kullanımı abartılmadan Bepanthol kremi cildinize uygulayabilirsiniz. Bepanthol kremi kullandıktan sonra kızarıklık, kabarıklık gibi şikayetleriniz olursa mutlaka kremi bırakıp, uzman doktora görünmelisiniz.

BEPANTHOL LEKELİ CİLTLERE İYİ GELİR Mİ?

Bepanthol krem lekeli ciltlere iyi geliyor. Ciltte yağlı his bırakmadan çabucak emiliyor, yumuşacık yapıyor. Kremin içeriğindeki etken madde panthenol sayesinde sivilce sıkma alışkanlığım sonucu oluşan izlerin daha çabuk geçmesini sağlıyor.

BEPANTHOL SİVİLCEYE İYİ GELİR Mİ?

Bepanthol kremi sivilce ve akne tedavisinde kullanılır. Sivilce tedavisi süresince, kuruyan, gerilen, pul pul olan cilt için birebir iyi gelir. Çok çabuk emilir, yağlı his bırakmaz, parlama yapmaz.

BEPANTHOL ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bepanthol Cilt Bakım Kremi El ve Yüz İçin

Bepanthol Sensiderm Krem

Bepanthol Sensiderm Kaşıntı Giderici Krem

Bepanthol Kış Bakım Seti - Dudak Bakım Kremi, Cilt Bakım Kremi,

Bepanthol Onarıcı Bakım Merhemi