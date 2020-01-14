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hakkında doğru sanılan 6 yanlış!

Doğum sancısından bile şiddetli ağrılara neden olabilen ülkemizde her yıl erkeklerin yüzde 12'sinin, kadınların da yüzde 6'sının kapısını çalıyor. Prof. Dr. Sinan Zeren hastaların hayatını adeta kabusa çevirebilen böbrek taşlarının günümüzde uygun tedavilerle, açık cerrahilere gerek kalmadan tedavi edilebildiğine dikkat çekerek, "Ancak toplumda doğru sanılan hatalı bilgiler nedeniyle hastalar hekimlere başvurmakta gecikebiliyor veya taş tanısı konulmuş olsa bile tedavi sürecindeki ihmaller yüzünden ciddi ve kalıcı böbrek fonksiyon kayıpları ile karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle daha önceden idrar yollarından taş veya kum dökmüş ya da ameliyat geçirmiş olan hastalar benzer rahatsızlıkları hissettiklerinde geç kalmadan hekime başvurmalı" diyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, böbrek taşları hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:32
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!

YANLIŞ: ve enfeksiyonlarında sadece idrar yollarında rahatsızlık hissedilir

DOĞRUSU: Böbrek enfeksiyonlarında bazen idrar yaparken hiçbir yakınma olmazken, böbrek bölgelerinde hassasiyet, yüksek ateş ve karın ağrısı benzeri sindirim sistemi yakınmaları oluşabiliyor. Böbrek taşlarına bağlı ağrı da erişkin hastalarda karnın yan tarafında sırta yakın başlayıp, taşın yer değiştirmesi sonucunda, zamanla aynı tarafta önden kasığa doğru iniyor. Çocuk hastalarda genellikle karın ağrısı şeklinde belirti veriyor. ağrılarına sıklıkla bulantı-kusma eşlik ediyor.

YANLIŞ: Böbrek taşları mutlaka ağrı yapar

DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, böbrek içinde kenarda duran taş, idrarın böbrekten çıkışına engel olmadığı sürece, iri boyutta bile olsa (hatta böbreğin tamamını dolduran taşlar dahil) hiç ağrı yapmayabiliyor. Eğer taş böbrek çıkışına gelip tıkarsa veya böbrekten çıkıp mesaneye inen kanalın içine girerse, ağrı oluşabiliyor. "İdrar yollarının aniden ve tümüne yakın oranda tıkanması ise genellikle çok şiddetli ağrıya yol açıyor" diyen Prof. Dr. Sinan Zeren sözlerine şöyle devam ediyor: "Ağrının nedeni, taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda gerisindeki idrar yollarının içinde artan basınç ve buna bağlı idrar yolu duvarlarının gerilmesidir. İdrar yolunu tıkamayan taş ise ciddi bir ağrıya neden olmuyor."

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Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
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