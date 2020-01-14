Stres, aşırı kilo ya da zayıflık, çeşitli ilaçlar, doğum kontrol hapları, kronik rahatsızlıklar, kistler, mevsimsel geçişler gibi pek çok etken adet gecikmesinin sebeplerinden bazılarıdır. Her ay kadınlarda görülen bu durum kişiden kişiye göre değişmekte olup aynı zamanda en çok da hormonları etkilemektedir. Regl gecikmesinin belli başlı bir sebebi de mevsimsel geçişlerdir. Bu durumu yaşayan kadınlar konu ile ilgili araştırmalar yapıp bu duruma karşı çözüm yolları arıyorlar. Bu bağlamda; mevsimsel adet gecikmesi ne kadar sürer? Adet gecikmesinin çözümleri nelerdir?

MEVSİMSEL ADET GECİKMESİ NE KADAR SÜRER?

Mevsimsel adet gecikmesi duruma, kişiye ve hormonlara göre değişmektedir. Bu durum için belli başlı bir süre vermek doğru olmaz. Böyle bir durum yaşayan kişiler mutlaka doktor kontrolüne başvurmalıdır.

ADET GECİKMESİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?

21 ile 35 gün aralığında görülen regl dönemi normal olarak karşılanır. Ancak bu durumun dışında kalan süreler adet gecikmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu aralığın dışında özellikle 35 günü geçkin durumlarda adet gecikmesi bariz belirgin olmuştur. Doktora başvurulması gerekir. Kişiye ve duruma göre tedavi uygulanır.

ADET GECİKMESİ VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Vücudun normal seyrinin dışında çalışması kişileri her türlü olumsuz yönde etkileyecektir. Her ay kadınlarda görülen regl kanaması da bu duruma birer örnektir. Özellikle hormonal dengenin ve bağışıklık sisteminin korunması gerektiğinden bu duruma ayrıca dikkat etmek gerekir. Adet gecikmesi de vücudu olumsuz yönde etkilemektedir. Kişi çeşitli ağrılar ve sıkıntılar hissedebilir. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik yönde olabilir. Hormonal denge etkilendiğinden durum daha da hassas olacaktır. Aynı zamanda adet gecikmesi yaşayan kişiler kilo alabilir. Vücut ödem toplayabilir. Çeşitli hassasiyetler oluşabilir.

ADET GECİKMESİNİN ÇÖZÜMLERİ

Bu durum için önce adetin neden geciktiğinin sebebi bulunmalıdır. Hastalığın başlangıç noktası ve neden olduğu bilinirse buna göre bir çözüm üretilebilir. Bu durumda doğru tanı ve teşhis konulacak, sonrasında ise gerekli tedavi uygulanacaktır.