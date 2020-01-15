Adet söktürücü ilaçlar, bitkiler, çaylar, hareketler, doğal yöntemler! Adet söktürücü yöntemler burada

Adet düzensizliğini anlamak için, adet döngüsü ilk regl olma yani 1 .günden başlayıp diğer regl olma süresine kadar geçen zamandır. Bu zaman genelde 21 ila 35 gün arasında değişebilmektedir. Eğer siz kendinizde bu aralıklardan farklı bir zamanda oluyorsanız; adet düzensizliğiniz vardır diyebiliriz. Adet düzensizliği farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Yumurtalama esnasında hormonlardaki düşüş, yumurtalama eksikliği, miyom, polip, kistler, kullanılan hormonal ilaçlar, enfeksiyonel durumlar gibi nedenler olabilir.

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

Adet söktürücü maydanoz bitkiler arasında en etkili yöntem diyebiliriz. Maydanoz suyu adet söktürücü olarak işe yarar mı? Sorusunu yanıtlamak gerekirse; maydanozun içindeki antioksidan, vücudunuzu temizleme görevi görerek adet söktürmeye yardımcı olur. İşte adet söktürücü yiyecekler

Çemen otu: Adet sürecindeki sancıları ve krampları azaltmaktadır. Çemen otunu toz haline getirip, bir tatlı kaşığı tozun üstüne su ekleyerek karıştırıp için. Dereotu: İsteğe göre çiğ yenerek tüketilebilir. Ya da kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Zencefil: Zencefil ağrı kesici özelliği ile adet ağrısına iyi gelir. Yemeklerin içinde kullanabilirsiniz. Maydanoz: İster çiğ halde ister kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Gün boyu aralıklarla tüketin. Baldırıkara otu: Bu ot fazla kullanılmamalıdır. Hem ağrı kesici hem de adet düzenine yardımcı olacak bir bitkidir. Alıç: Adet olmadan bir hafta önce alıç tüketmeye başlayın. Ayrıca kaynar suda bekletip içebilirsiniz. Çörek otu: Günde 15 gr çörek otu sabah ve akşam olacak şekilde az su ile birlikte 7-8 ay boyunca tüketmeniz gerekir. Ardıç: Kadınlarda görülen beyaz renkli akıntıyı engeller. Ardıç taze bir şekilde yenilebilir ve kaynar suya konularak da içilebilir. Zerdeçal: Zerdeçal genellikle yemeklerin üstüne eklenen bir tozdur. Tüketimini bu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da yarım çay bardağı ılık su ile zerdeçalı karıştırıp içebilirsiniz. Kereviz: Kereviz sıklıkla tüketilen bir sebze türüdür. Çorba veya salatası yapılarak yenilebilir. Havuç: Havuç hormonların düzenli olarak salgılanmasını sağlayarak adet sürecinin rahat geçmesini sağlar. Çiğ veya salatası yapılarak tüketilebilir. Rezene Tohumu: 1 su bardağı suya 2 yemek kaşığı rezene tohumu ekleyin. Tam 12 saat içinde bekletin. Daha sonra adet olana kadar için. Soğan: Bir adet soğanı dört parçaya bölün. Kabuklarını soyun. Kaynatılmış suda 10 dakika bekletin. Sonra o suyu sabah akşam tüketin. Düzenli kullanırsanız etkisini görebilirsiniz.

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİ ÇAYLARI

Adet söktürücü şeyler arasında en doğal yöntemlerden biri de çaylardır. Hem ılık içim ile midenize iyi gelecek, hem de hızlı adet söktürücü özelliği görecektir.

Hayıt otu çayı

Kekik çayı

Adaçayı

Civanperçemi çayı

Kırk kilit otu çayı

Biberiye çayı

Kantaron çayı

Mine çiçeği çayı

Papatya çayı

ADET SÖKTÜRÜCÜ HAREKETLER

Adet söktürücü doğal yöntemleri denedikten sonra belirli hareketler yaparak kan akışını hızlandırabilirsiniz. Bu sayede vücut harekete geçerek adet olabilme şansınızı arttırmış olursunuz.

Koşu

Mekik

Makas Hareketi

Squat

Bicycle Crunches Hareketi

Mountain Climber Hareketi

Twisted Crunch Hareketi

Ters Crunch

Standing Twist (Ayakta Bükme Hareketi)

Stability Ball Knee Tuck Hareketi

ADET SÖKTÜRÜCÜ ASPİRİN ZARARLI MIDIR?

Adet söktürücü olarak aspirin halk arasında en çok bilinen bir yöntemdir. Fakat uzman doktorlar aspirinin adet söktürücü olarak kullanılmaması gerektiği yönünde. Aspirin sadece, regl döneminde olan bir kadında adet kanaması az geliyorsa bu aşamada içilirse bir miktar kanamanın artmasını sağlayabilir.

ADET SÖKTÜRÜCÜ İLAÇ GEBELİĞİ SONLANDIRIR MI?

Adet söktürücü ilaçları kullanmak gebeliği sollandırabilmekte. Eğer hamilesiniz ve siz bunu bilmeden adet söktürücü hap kullandıysanız gebelik düşük ile sonuçlanabilir. Hamilelik düşünceniz varsa hamile olup olmadığınızı kesinleştirdikten sonra adet söktürücü ilaç kullanmanızı tavsiye ederiz.