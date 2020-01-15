Birbirinden lezzetli bebek muhallebisi tarifleri!

Bebekler için ek gıda anne sütü kadar önemlidir. Her ne kadar ilk altı ay anne sütü dışında başka gıda önerilmese de ek gıdaya geçişte en önemli öğün bebek muhallebisi oluyor. Birçok çeşidi olan bu gıda türü hem bebekler için oldukça sağlıklı hem de damak zevklerine uygundur. Altıncı aydan sonra ek gıdaya doktor kontrolünde başlayan anneler bebek muhallebisi sayesinde bebeklerinin sağlıklı kilo alımına da şahit olacaklardır. Peki; muzlu, pirinç unlu, irmikli bebek muhallebisi nasıl yapılır? Bebek sütlacı tarifi burada!

İRMİKLİ BEBEK MUHALLEBİSİ

Malzemeler

1 çay bardağı su

1 adet elma

Yarım çay bardağı anne sütü

2.5 yemek kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı irmik

Hazırlanışı

Elma cam rendede püre haline getirilir. Tüm malzemeler muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Yeterli kıvama gelince ateşten alınır ve ılık hale getirilir. Ilındıktan sonra anne sütü eklenir.

PİRİNÇ UNLU BEBEK MUHALLEBİSİ

Malzemeler

2 çorba kaşığı pirinç unu

2/3 su bardağı su

1/3 anne sütü

Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki su ile pirinç unu bir kaba koyulur. Orta ateşte karıştırarak bebek muhallebisi kaynama noktasına getirilir. Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve 5-8 dakika kadar pişirilir. Ocaktan alınır ve soğuması beklenir. Anne sütü eklenir. Karışım hazırdır.

MUZLU BEBEK MUHALLEBİSİ

Malzemeler

1 adet muz

1 bardak su

1 tatlı kaşığı yulaf unu

1 tatlı kaşığı irmik

Hazırlanışı

Yulaf unu, irmik ve su tencereye koyulur. Muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra ateşten alınıp ılınması beklenir. Muz çatalla ezilip püre haline getirilir. Ilınan muhallebi ile muz karıştırılır.

SÜTLÜ BEBEK MUHALLEBİSİ

Malzemeler

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı pirinç unu

Hazırlanışı

Su, süt ve pirinç unu kaynayana kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra kaseye koyulur, sonrasında şeker ilave edilir. İsteğe göre çeşitli malzemeler eklenebilir.

NİŞASTALI BEBEK MUHALLEBİSİ

Malzemeler

2 tatlı kaşığı irmik

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1.5 çay bardağı su

Hazırlanışı

Bütün malzemeler kısık ateşte karıştırılıp pişirilir. Ilıyınca ateşten alınır ve servise hazırdır.

BEBEK MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

İlk altı ay için sadece anne sütü yeterli olan bebekler ek gıdaya geçince bebek muhallebisine başlarlar. İşte bebek muhallebisi tarifi:

Malzemeler

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı anne sütü

1 tatlı kaşığı pirinç unu

Hazırlanışı

1 çay bardağı kaynatılan ve ılıtılan içme suyuna 1 tatlı kaşığı pirinç unu eklenir ve orta ateşte karıştırılıp pişirilir. Kaynamaya başladıktan sonra 5-8 kadar pişirilen muhallebi kıvamlı hale gelince ocaktan alınır ve ılınması beklenir. Sonrasında anne sütü eklenir ve karışım hazırdır.

BEBEK SÜTLACI

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı pirinç unu

Tarçın

Dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

Hazırlanışı

Pirinçler 2 su bardağı su ile karıştırılarak haşlanır. Üzerine süt ve şeker eklenir, 5 dakika kadar pişirilir. 1 su bardağı suyun içinde nişasta ve pirinç unu çözdürülür ve tencereye eklenir. Kaynayana kadar karıştırıldıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirilir. Son olarak tarçın ve ceviz eklenip karıştırılır.