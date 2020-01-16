Adet sancısına ne iyi gelir? Bitkisel yöntemlerle adet sancısı nasıl geçer?

Adet döneminde kadınlar çok fazla hormonal değişime uğradıkları için hem fiziksel hem de ruhsal yönden farklı bir hale geçebilirler. Fiziksel olarak; karınları şişer, göğüsleri hassas olur, kasıklarda ağrılar ve baş ağrıları olur. Ruhsal olarak; sinirler gerilir, tahammülsüzlük başlar, alınganlık ve kendini soyutlama gibi durumlar ortaya çıkar. Bu dönemde bu tarz şikayetler adet döngüsü yüzünden olduğu bilinerek bilinçli davranılmalıdır. Ayrıca bu dönemde ilaç kullanmak yerine size önereceğimiz doğal ve bitkisel yiyecek, içecekleri tüketmenizi tavsiye ederiz.
Bebek gelişimi için hazırlanan rahim içi duvarının döllenme olmaması durumunda vücut tarafından atılarak yenilenir. Rahim aslında kas dokusu olduğu için kendi içindeki yumuşak katmanı dışarı atmak için kasılır. Bu sırada prostaglandin hormonu rahimin kasılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu hormon adet kanamasından bir iki gün önce kanda zirve seviyelere ulaşır daha sonra azalmaya başlar. Bu hormonun seviyesi ne kadar yükselmeye başlarsa, adet sancıları da o derece artar. Çünkü kasılmalar artacaktır. Ve adet sancılarının adetin ilk günlerinde çok olmasının nedeni budur. Bu kramplar karın bölgesine doğru etki ettiği için karın bölgelerinde de şiddetli ağrılar hissedilir. Adet döneminde karın neden ağrır? Sorusunun yanıtı da budur.
Kadınlarda aşırı adet sancısı görmelerinin nedenleri vardır. Bunlar yaşa ve aileye bağlı olarak değişebilmektedir. İşte bazı temel nedenler:
Adet sancıları her ay kadınların karşısına çıkan bir döngü olduğu için günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyecektir. İlk öncelikle uzman bir hekime başvurabilirsiniz. Eğer çok şiddetli ağrınız yok ise size önereceğimiz yiyecekler, içecekler gibi bitkisel, doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.
Maydanoz suyu adet sancısına iyi gelir mi; maydanozun içindeki temizleyici maddeler adet söktürücü özelliği görmektedir. Bu yüzden evde maydanozu bir bardak suyun içine koyun. Kaynatıp ılımasını bekleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz.
Size önereceğimiz bitki çaylarını günde iki bardaktan fazla asla tüketmeyin. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar doktor kontrolünde bu bitki çaylarından içmelidir.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu adet sancıları için Civanperçemi kürünü öneriyor. Adet başlamadan önce kür hazırlanıp içilmeli.
Bu ikisini bir kabın içerisinde karıştırın. Yaklaşın 5 dakika demlenmesini bekleyin. Soğuduktan sonra süzerek sabah ve akşam bir su bardağı için. Bu kürü 5-6 ay boyunca uygulamalısınız. Aksi takdirde etkisi görülmeyebilir.