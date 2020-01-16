Arnica krem ne işe yarar? Sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Son dönemin popüler kremleri arasında yer alan Arnica içerisinde yer alan montana bitkisi sayesinde gözaltı morluklarına iyi geliyor. Çarpma, darbe ya da kaza sonucu oluşan morlukları hızlıca yok eden etkiye sahiptir. Eczanelerden satın alabileceğiniz bu mucizevi kremi gün içerisinde yalnızca 3 kez uygulamanız gerekir. Kremi sürmeden önce cildinizin temiz olmasına özen göstermelisiniz. Peki Arnica krem ne işe yarar? Gözaltı morlukları için kullanılır mı?

ARNİCA KREM NE İŞE YARIYOR?

Tüm cilt tiplerine uygulanabilir Arnica kremin faydaları ise oldukça fazladır. İlk akla gelen ise gözaltı morluklarına iyi gelmesidir. Yorgun annelerin, çalışan kadınların, yara ve darp ile gözaltı şişen vatandaşların güvenle kullanabileceği kremin hızlı bir şekilde etkisini gösterir. Vücutta oluşan morarmalar ve ödemlerin haricinde arnica kremin içerisindeki etken maddeler sayesinde güneş ışınlarından da korumaktadır. Doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır. Burun estetiği veya estetik üzerine cerrahi müdahaleler sonrasında yüzde oluşacak olan morluklar ve ödemlerin yok edilmesinde de etkili olur. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside açık yaraya Arnica krem sürülmemesi gerekiyor.

ARNİCA KREM SİVİLCELERE İYİ GELİR Mİ?

Arnica krem sivilce ve akne gibi sorunlara iyi gelir. Düzenli kullanım sonucunda etkisini görebilirsiniz. Kullandıktan sonra ciltte tahriş veya iz bırakırsa muhakkak doktorunuza başvurun.

ARNİCA KREM MORLUĞU KAÇ GÜNDE GEÇİRİR?

Gün içerisinde yalnızca 3 kez uygulamanız gereken bu kremi sürdüğünüz bölgenin temiz olmasına özen gösterilmelidir. Düzenli kullanım sonucunda yavaşça etkisini gösterir.

ARNİCA KREM BEBEKLERDE KULLANIMI NASIL OLUR?

Arnica Kremi 1 yaş altındaki bebeklere kullanımı tavsiye edilmez.