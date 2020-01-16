Bebeklerde konak neden olur, konak nasıl temizlenir?

Yenidoğan bebeklerde çokça görülebilen konak anneler tarafından merak ediliyor. Yaygın ve hafif bir hastalık olan bebeklerde konak; pullu döküntülü, kırmızı cilt hastalığıdır. Kafa derisinde olduğu bilinse de alın, burun, kulaklar, kasık ve boyun gibi bölgelerde de görülebilir. Bebekleri rahatsız etmediği bilinse de yine de tedavisinin yapılması gerekmektedir. Eğer kasık bölgesinde yani bez bölgesinde ortaya çıkarsa mantar enfeksiyonu da bu duruma eşlik eder. Eğer böyle bir durum varsa kaşıntılı ve rahatsız edici bir durum oluşur. Anneler tarafından merak edilip araştırılan bebeklerde konak nasıl temizlenir? Bebeklerde konak neden olur?

BEBEKLERDE KONAK NEDİR?

Bebeklerde konak; sarı, beyaz ya da gri olabilen kuru ya da yağlı pullara verilen isimdir. Kırmızı ve iltihaplı cilt şeklinde ortaya çıkar. Özellikle kafa derisinde görülür ancak kaş, alın, burun, yüz ve kasık gibi bölgelerde de görülebilmektedir.

Konak yenidoğan bebeklerde yaygın görülen ve hafif atlatılan bir hastalıktır. Kırmızı, pullu ve döküntülü olmaktadır.

BEBEKLERDE KONAK NASIL TEMİZLENİR?

Bebeklerde konak kendiliğinden geçebildiği gibi uzun uğraşlar sonucunda geçmeyedebilir. Ancak bunun tedavisi için saç derisinin bebek şampuanı ile yıkanması ve döküntülerin yani pulların yumuşak ve yavaş hareketlerle çıkarılması gerekmektedir. Uzun uğraşlar sonucu geçmeyen konaklar için doktor kontrolüne başvurulmalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Bu duruma özel doktorun önerdiği şampuanlar vardır ve bunlarda tedavi yapılmalıdır.

BEBEKLERDE KONAK NEDEN OLUR?

Bebeklerde konak oluşumunun sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Bebeğin saç köklerinde veya yağ bezlerinde fazlaca cilt yağı ya da deride Malassezia adı verilen maya ve genlerden dolayı oluşabilmektedir.

BEBEKLERİN BAŞINDAKİ KONAK NASIL TEMİZLENİR?

Bebeklerin başındaki konak kendiliğin dökülebildiği gibi uzun süren uğraşlar sonucunda da dökülebilir. Eğer anneler kendileri temizlemek istiyorlarsa konakları yumuşatmaları gerekmektedir. Bebek yağı ya da vazelin sürülerek yumuşak bir fırça yardımı ile bebeklerin başındaki konak temizlenir. Bunların dışında doktorun önerdiği bebek şampuanı ya da özel olarak üretilen konak şampuanı ile bebeklerin başını yıkamak bu duruma yardımcı olacaktır.

BEBEK KONAK ŞAMPUANI

Bebek konak şampuanı doktorun önerdiği marka ve türde olmalıdır. Bebeklerin ciltleri hassas olduğundan doğru teşhis ve tanı için doktor kontrolünde bu durumun tedavisi sağlanmalıdır.

BEBEKLERDE KONAK TEDAVİSİ

Bebeklerdeki konak kendiliğinden dökülebilir ancak dökülmüyorsa bebek şampuanı ile sık sık yıkanır ve pulların çıkarılması sağlanır. Ancak bu el yardımı ile değil yumuşak bir fırça ile yapılmalıdır. Bebek yağı ya da vazelin sürülerek bu durumun temizliği yapılabilir. Yine de doktor kontrolünde bebek konak tedavisinin yapılması gerekmektedir.

BEBEK SAÇ DERİSİNDE KABUKLANMA

Bebek saç derisinde kabuklanma konak ile aynı durumdur. Konak tedavisi nasıl yapılıyorsa aynı yöntemler uygulanır.