Parlayan ciltten vücudunuz için yeni bir takdire kadar, hamilelik hakkında sevilecek çok şey var. Diğeri ise adet döneminizden en az dokuz aylık bir özgürlüğe sahip olmanızdır. Ancak doğumdan sonra, muhtemelen adet döngünüzde neler olacağını merak ediyorsunuz. Konuyla ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde "Doğumdan sonra ilk adet ne zaman görülür?" sorusu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Doğumdan sonra ilk adet ne zaman görülür? Belirtileri nelerdir? Doğumdan sonra adet görmek için ilaç kullanılır mı? İşte konuyla ilgili bilmeniz gerekenler…

DOĞUM SONRASI ADET DÖNEMİ

Doğumdan sonra ilk adet kaç gün sürer? Sorusun birçok kadının merak ettiği konular arasında yer alsa da bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli detay kişinin doğum sonrası kanamayla regl kanamasını birbirine karıştırmaması gereklidir. Adet döneminiz genellikle emzirip emzirmemenize bağlıdır. Ve tıpkı bebekten sonraki hayatınız gibi, hamilelikten sonraki dönemleriniz biraz farklı olabilir.

Doğumdan sonra adet olmak için ne yapmalıyım?

Emzirmiyorsanız, doğumdan yaklaşık altı ila sekiz hafta sonra döneminiz geri döner. Emzirirseniz, geri dönme süresi değişebilir. Özel emzirme uygulayanlar, emzirdikleri süre boyunca bir süreye sahip olmayabilir. "Özel emzirme" bebeğinizin sadece anne sütünüzü aldığını ifade eder. Ancak diğerleri için, emzirip etmediklerine bakılmaksızın birkaç ay sonra geri dönebilir.

Doğumdan sonra adetiniz hızla geri dönüyorsa ve vajinal doğum yapmışsanız, doktorunuz bebeğinizin ilk adet kanaması sırasında tampon kullanmaktan kaçınmanızı önerebilir.

Çünkü vücudunuz hala iyileşiyor ve tamponlar potansiyel olarak travmaya neden olabilir. Altı haftalık doğum sonrası kontrolünüzde tampon kullanmaya dönüp dönemeyeceğinizi doktorunuza sorun.

Doğumdan sonra yumurtlama ne zaman başlar?

Tipik olarak, emziren kadınlar, vücudun hormonları nedeniyle dönemlerini hızlı bir şekilde almazlar. Anne sütü üretmek için gereken hormon olan prolaktin, üreme hormonlarını baskılayabilir. Sonuç olarak, döllenmek için yumurtayı yumurtlamaz veya bırakmazsınız. Bu işlem olmadan, büyük olasılıkla adet görmeyeceksiniz.

Adet dönemim anne sütümü etkiler mi?

Adet döneminiz geri döndüğünde, süt kaynağınızda veya bebeğinizin anne sütüne tepkisinde bazı değişiklikler görebilirsiniz. Vücudunuzun adet görmenize neden olan hormonal değişiklikler de anne sütünüzü etkileyebilir.

Örneğin, süt kaynağınızda bir azalma veya bebeğinizin ne sıklıkta hemşire istediği konusunda bir değişiklik görebilirsiniz. Hormon değişiklikleri anne sütünüzün bileşimini ve bebeğinize nasıl tattığını da etkileyebilir. Bununla birlikte, bu değişiklikler genellikle çok küçüktür ve bebeğinizi emzirme yeteneğinizi etkilememelidir.

Doğum kontrolü ne olacak?

Bazıları emzirmeyi doğal doğum kontrol yöntemi olarak kullanır. Üreme Sağlığı Uzmanları Derneği'ne göre, her 100 kadından 1'inden daha azı özel emzirme ile uğraşıyorlarsa her yıl hamile kalacaktır. Emzirme doğurganlığınızı azaltsa da, tekrar hamile kalmayacağınız konusunda kesin bir garanti değildir.

Buradaki anahtar, özel emzirme. Anne sütü dışında, emziren bebeğe sıvı veya katı madde verilmez. Su bile. Takviyeler veya vitaminler karışmaz ve bebeğe verilebilir. Bu tanıma uymayan emzirme başka bir gebeliğe karşı koruma sağlamayabilir.

Emziriyorsanız ve adet döneminiz geri dönüyorsa, artık hamile kalmaya karşı korunmuyorsunuzdur. Doğurganlığın geri dönüşünü tahmin etmenin zor olabileceğini de belirtmek önemlidir. Adet döneminiz başlamadan önce yumurtlayacaksınız, bu nedenle adet döneminiz geri dönmeden önce tekrar hamile kalmak mümkündür.

Emzirenler için güvenli ve etkili doğum kontrol yöntemleri mevcuttur. Bakır intrauterin cihaz (RİA), prezervatifler ve diyaframlar gibi hormonal olmayan seçenekler emzirme için her zaman güvenlidir.

Emzirme döneminde güvenli kabul edilen bazı hormonal doğum kontrol seçenekleri de vardır. Doktorunuz belirli doğum kontrolü türleri hakkında en son güncellemeleri sağlayabilir. Genel olarak, östrojen ve progestin içeren düşük dozlu kombinasyon hapları, doğumdan iyileştikten sonra güvenli kabul edilir. Sadece progestin içeren haplar emzirirken de güvenlidir.

doğumdan sonra ilk adet belirtileri

Adet döneminize tekrar başladığınızda, doğumdan sonraki ilk dönem, hamile kalmadan önceki dönemleriniz gibi olmayacaktır. Vücudunuz bir kez daha adet görmeye ayarlanıyor. Aşağıdaki farklılıklardan bazılarıyla karşılaşabilirsiniz:

normalden daha güçlü veya daha hafif olabilen kramp küçük kan pıhtıları daha ağır akış durup başlamış gibi görünen akış artan ağrı düzensiz çevrim uzunlukları

Hamileliğinizden sonraki ilk dönem alışık olduğunuzdan daha ağır olabilir. Ayrıca, dökülmesi gereken uterus astar miktarının artması nedeniyle daha yoğun kramplar da eşlik edebilir. Döngünüzü sürdürdükçe, bu değişiklikler muhtemelen azalacaktır. Nadir durumlarda, tiroid problemleri veya adenomyozis gibi komplikasyonlar hamilelikten sonra ağır kanamaya neden olabilir. Adenomyoz uterus duvarının kalınlaşmasıdır.

Hamilelikten önce endometriozisi olan kadınların doğumdan sonra daha hafif dönemleri olabilir. Işık dönemleri Asherman sendromu ve Sheehan sendromu olmak üzere iki nadir durumdan da kaynaklanabilir. Asherman sendromu uterusta skar dokusuna yol açar. Sheehan sendromuna, ciddi kan kaybının bir sonucu olabilecek hipofiz bezinize verilen hasar neden olur.

Doğumdan sonra ilk adet yoğunluğu, birçok kadın emzirme sırasında kanamalarında bir artış yaşar. Bunun sebebi, emzirmenin uyarmasıyla salgılanan hormonlardan kaynaklı olarak rahmin büzülmesi/kısalmasıdır. Doğumdan sonra ilk adet kanamasının çok olması oldukça doğal bir durumdur ancak yine de istisnai bir durum fark ettiğinizde mutlaka uzman bir doktora danışınız…