Ertesi gün hapı adeti geciktirir mi? Ertesi gün hapı kullandım adetim gecikti, ne yapmalıyım?

Kadınlar tarafından sıkça aratılan sorulardan bir tanesi "Ertesi gün hapı kullandım adetim gecikti" sorusunun yanıtı oluyor. Bu hapların adet döngüsünü etkilediği hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Ancak bu konu ile ilgili en doğru bilgilere ulaşmak için kadınların adet döngülerini ve süreçlerini tam olarak bilmesi gerekmektedir. Bu hapların içinde yüksek seviyede progesteron bulunduğundan reglinin gecikmesine dair bilgiler ortaya çıkmıştır. Hem maliyetinin yüksek olması hem de hormonal dengeyi etkilememesi adına bu haplar bilinçli şekilde kullanılmalıdır. Bu bağlamda; ertesi gün hapı adeti kaç gün geciktirir? Ertesi gün hapı kullandıktan sonra kanama olmazsa ne olur?

ERTESİ GÜN HAPI KULLANDIM ADETİM GECİKTİ

Ertesi gün hapının adeti geciktirdiği toplum olarak bilinse de bu durum doğru değildir. Yani ertesi gün hapı kullandım adetim gecikti gibi bir durum söz konusu değildir ancak bu haplar adet dengesini ve düzenini bozma riski taşımaktadır. Yani ertesi gün hapı regl geciktirmez ancak döngü ve dengeyi bozar.

ERTESİ GÜN HAPI ADETİ KAÇ GÜN GECİKTİRİR?

"Ertesi gün hapı adeti kaç gün geciktirir?" sorusunun yanıtı kesin olarak bilinmemektedir. Bu durum kişiden kişiye göre ve kadınların hormon durumlarına göre değişebilir.

ERTESİ GÜN HAPI KULLANDIKTAN SONRA KANAMA OLMAZSA NE OLUR?

Regl kanaması beklenilen tarihten birkaç gün önce veya sonra başlayabilir. Yeni biten adet kanaması da kısa süre içinde tekrarlanabilir. Ancak bu durum genellikle ilk adet kanamasından sonra normal düzenine dönecektir.

ERTESİ GÜN HAPI ERKEN ADET YAPAR MI?

Ertesi gün hapı adet döngüsünü etkilediğinden erken ya da geç olma durumu vardır ancak bu durum kişiden kişiye göre değişebilir.

ERTESİ GÜN HAPI ADETİ GECİKTİRİR Mİ?

Ertesi gün haplarının içinde yüksek oranda progesteron bulunur ve bu da adetin gecikmesine neden olur gibi bir algı vardır. Ancak bu durum fazla hormon yüklenmesi sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Yani geciktiriciler gün boyunca alınmaz. Ertesi gün haplarının temel görevi; döllenmiş olan yumurtanın rahimde tutunmasına engel olmak yani hamileliği önlemektir.

Regl geciktirici ilaçlar bir süreliğine alınır ve düzenli olması gerekir. Ancak ertesi gün hapı sadece tek sefer ortaya çıkar. İçindeki progesteron sebebi ile ara ara kanamalara neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü ertesi gün hapları adeti geciktirmez ancak regl düzenini bozabilir. İlacın neden olduğu kanamalar esas regl yerine geçmez ve ay sonunda yeniden bir adet görülür.