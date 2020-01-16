Hametan pomad ne işe yarar, yüze sürülür mü? Hametan pomad ile krem arasındaki fark nedir?

Hametan pomad ne işe yarar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ciltte sağlık problemi yaşayan vatandaşlar pomad ve krem halindeki hametanı kullanabilir. Kullanım alanları oldukça fazla olan krem hem cildi onarıyor hem de yeniliyor. Reçete ile kapalı kutularda eczanelerde satılmaktadır. HAMETAN, 30 ve 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir pomaddır. Hametan bebeklerin ve çocukların pişiklerinde kullanıldığı gibi, cilt lekelerini ve güneş yanıklarını tedavi eder. Peki Hametan Pomad yüze sürülür mü? Hametan pomad ile krem arasındaki fark nedir?

HAMETAN POMAD NE İŞE YARAR?

Cilde inanılmaz faydalarıyla bilinen hametan pomad faydaları arasında onarıcı ve yenileyici özelliği yer alıyor. Birçok cilt sorununu ortadan kaldırmada oldukça başarılı olan Hametan krem, iltihap giderici özelliğiyle sivilcelerden yaralara, kanama durdurmadan daha birçok iyileştirici özelliğe sahiptir. Hametan pomad ise 1. Ve 2. Derecedeki yanıkların tedavisinde kullanılabilir.

HAMETAN POMAD İLE KREM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hametan pomad yağlı ve yoğun bir yapıya sahiptir. Hametan krem ise su bazlıdır. Ağır derecedeki yara ve yanık tedavisinde pomad kullanılırken, ciltteki hafif yaralar için krem tercih edilebilir.

HAMETAN KREM ENDİKASYONLARI NELERDİR?

Hametan krem cildi onarıcı ve tedavi edici özelliğiyle bilinir. Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi endikasyon sürecidir. Endikasyon, bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder. Cildi nemlendirici özelliğinden dolayı özellikle kadınlar tarafından nemlendirici krem olarak kullanılmaktadır. Hametan krem pişiklerde, yara izlerinde ve cilt tedavisinde kullanılır. Doktor tavsiyesi üzerine krem kullanılmalıdır.

HAMETAN SARI VE MAVİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hametan sarı renk krem olarak satılırken, mavi renkte olan pomaddır. Hametan kremi cilt tedavisi için, pişiği yok etmek için, cilt lekelerini ve güneş yanıklarını gidermek için kullanabilirsiniz.

HAMETAN POMAD YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Hametan krem cilde sürülebilir fakat pomad hali daha çok ağır yara ve yanık tedavisinde kullanılması tavsiye edilir.

HAMETAN POMAD KORTİZON İÇERİR Mİ?

Hametan pomad kortizon içerip içermediği konusunda net bir bilgi yok.