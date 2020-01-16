Hamilelikte karın ne zaman büyümeye başlar?

Uzmanlara göre ilk kez anne olacak olan kadınlar gebeliğinin 11. Haftasından itibaren karnında büyüme gözlenir. Hamile göbeği ile normal göbek arasında fark oldukça fazladır. Bu durumun kişiden kişiye değiştiği bilinse de ilk kez hamile kalan bir kişi, muhtemelen belinizin 11 hafta civarında biraz daha kalın olmaya başladığını fark edeceksiniz. Peki, hamilelikte karın ne zaman çıkar? Hamilelikte karın ne zaman büyür? İşte detaylar…

HAMİLELİKTE KARIN NE ZAMAN BÜYÜMEYE BAŞLAR?

Yaklaşık 13 haftadan itibaren karnınızda küçük bir yumru görebilirsiniz. Zaten önceden bir hamilelik yaşadıysanız, daha erken göstermeye başlayabilirsin. Çünkü rahminizdeki (uterus) ve karnınızdaki kaslar önceki hamileliğinizden gerilebilir.

Hamileliğin ilk günlerinde rahminiz armut şeklindedir. İlk 12 hafta boyunca, bir greyfurt büyüklüğüne gelene kadar yavaş yavaş daha yuvarlak hale gelir. Bu, yumru oluşmaya başlayabilir.

Yumruğunuzun bu erken büyümesine sadece kısmen büyüyen bebeğiniz neden olur. 11 haftadan önce bebeğiniz hala embriyo. Henüz fazla yere ihtiyacı yok. Rahminiz minik bebeğinizi desteklemek için kalınlaşır, bu yüzden ortada biraz daha büyük hissedebilirsiniz.

16 haftalık hamilelikte, rahminiz büyüyen bebeğinize uyacak şekilde uzanacaktır. Bu, yumruğunuzun gerçekten diğer insanlara gösterilmeye başlayabileceği zamandır.

Bununla birlikte, hamile kıyafetleri için alışverişe başlayabildiğinizde etkileyebilecek her türlü faktör vardır.

Hamilelikte karın ne zaman belirginleşir?

Hamile görünmeye başladığınızda yaşınız etkileyebilir. Yaşlı anneler genellikle genç annelerden daha erken gösterilmeye başlar. Bunun nedeni, genç kadınların daha güçlü mide kaslarına sahip olma olasılığı daha yüksektir, bu da çarpmalarını gizleyebilir.

Hamile görünmeye başladığınızda da genleriniz etkilenebilir. Yumrularını göstermeye başladığında annene, kız kardeşine veya diğer kadın akrabalarına annenin yanında sor. Bu, yumruunuzun ne zaman görüneceği hakkında size fikir verebilir.

Hamilelik öncesi büyüklüğünüz de göstermeye ne zaman başlayacağınız konusunda rol oynayabilir. Karnınızın etrafında biraz fazla ağırlık taşıyorsanız, yumru hamileliğin erken aşamalarında gizlenebilir. Ancak bebeğiniz büyüdükçe, yakında büyüyen bir yumru fark edeceksiniz!

Karnınız beklenenden daha erken genişliyorsa, bunun nedeni şunlar olabilir:

vücudun bebeğin için yağ bırakıyor Su tutma rüzgardan şişkinlik kabızlık, yaygın bir gebelik yan etkisi Başka bir olasılık ikizlere hamile olabilmenizdir.

Beklenenden daha geç gösteriyorsanız endişelenmemeye çalışın. Geriye dönük bir rahim olabilir. Bu, rahminizin önden daha arkaya doğru eğildiği anlamına gelir. Bu, bebeğinizin nasıl büyüdüğünü etkilemez. Geriye doğru eğme genellikle 17 hafta civarında düzeltilir, çünkü genişleyen rahim pelvisinizden ve karnınıza doğru hareket eder.

Yumruğunuzun büyüklüğü hakkında endişe etmek için herhangi bir neden varsa, ebeniz size doğru doğum tarihinin verildiğinden emin olmak ve bebeğinizin hamileliğiniz için doğru boyutta olduğundan emin olmak için ultrason taraması ayarlayacaktır.

Hamilelikte aylara göre karın büyümesi nasıl olur?

Bu bir sürpriz olabilir, ancak sahip olduğunuz hamilelik sayısı ne kadar erken göstermeye başladığınızı etkileyebilir.

Bununla birlikte, tipik olarak, ilk üç aylık dönemde bir bebek şişmesi olmayacaktır - özellikle de ilk hamileliğinizse. 12-16. Haftalar arasında, ikinci üç aylık dönemin başlarında bir çarpmanın ilk işaretlerini muhtemelen fark edeceksiniz.

Daha küçük bir orta kesime sahip daha düşük kilolu biriyseniz 12 haftaya, daha fazla kilolu bir kişiyseniz 16 haftaya kadar göstermeye başlayabilirsiniz.

İkinci bir hamilelik ile ne zaman göstermeye başlıyorsunuz?

Daha önce hamileyseniz, daha erken göstermeye başlarsanız şaşırmayın. Aslında, ilk hamileliğinizden sonraki ilk üç aylık dönemde bebek yumruları geliştirmek nadir değildir.

Önceki bir hamilelik mide kaslarınızı gerebilir ve bazen bu kaslar orijinal boyutlarına geri dönmez. Bu değişiklik nedeniyle, daha önce bir bebek yumru ortaya çıkabilir.

İkiz gebelikte karın ne zaman büyür?

İkiz veya daha yüksek dereceli katlar bekliyorsanız, muhtemelen ilk üç aylık dönemin sonundan önce göstermeye başlayabilirsiniz. Birden fazla bebeğe uyum sağlamak için uterusunuz büyüymelidir. Bu nedenle, bekar bir kişi 3 veya 4 ay sonrasına kadar gösterilmese de, 6 hafta kadar erken gösterebilirsiniz.

Neden bazı hamileliklerde daha erken karın büyümesi yaşanıyor?

İster ilk hamileliğiniz ister ikinci hamileliğiniz olsun, tanıdığınız diğer insanlardan çok daha erken gösterdiğinizi hissedebilirsiniz. Belki yaklaşık 6 ila 8 hafta boyunca kilo alıyorsunuz - ki bu zihninizde oldukça erken.

Bununla birlikte, erken bir yumru için makul bir açıklama karın şişkinliği olabilir. Hormonlardaki artış vücudunuzun sıvı tutmasına neden olabilir. Yani tüm bebek yumruları olduğuna inandığınız şey aslında şişmiş bir mide olabilir. Bol su içmek, daha fazla lif yemek ve daha küçük öğünler yemek şişkinliği azaltabilir.

Ayrıca, uterusunuzun şekli gösterime ne kadar erken başladığınızı etkiler. Rahim sırtınıza doğru eğilirse, hamileliğin ilk aylarında görülmesi daha uzun sürebilir. Ve uterusunuz öne doğru eğilirse, çok daha erken gösterebilirsiniz.

Diastasis recti erken göstermek için bir başka olası açıklamadır. Bu, orta karın kaslarının ayrıldığı ve bir çıkıntı oluşturduğu zamandır. Bu şişkinlik erken bir bebek yumru görünümünü verebilir.

Vücut ağırlığının bebek yumrularının ne zaman ortaya çıkacağını da belirlediğini unutmayın. Daha küçük bir beline sahip biri muhtemelen daha erken gösterecektir. Ve son olarak, yanlış bir son tarih aldıysanız erken gösterebilirsiniz. Çok hızlı bir yumru aldığınızdan endişe ediyorsanız, doktorunuzla konuşun. Hamileliğinizde fark ettiğinden daha fazla olabilirsiniz.