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Adet sancısına ne iyi gelir? Bitkisel ve doğal yöntemlerle nasıl geçer?

, günlük yaşantımıza kötü yönden etki eden bir kramp türüdür. Neredeyse kadınların yarıdan fazlası adet döneminde bu ağrıları çekerler. Adet sancıları bazen şiddetli bazen de hafif olarak nitelendirebileceğimiz derecede etki etmektedir. Eğer şiddetli bir adet sancısı varsa tıp dilinde buna dismenore denilmektedir. Genel olarak 30 yaşından küçükler ile ergenlik dönemine yeni girip adet olmaya başlayanlar şiddetli sancılar çekmektedir. Şiddetli sancılar tıbbi bir başka rahatsızlığa neden olmaz ama okula, işe ve sosyal aktivitelere etki edebilir.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:39 ABONE OL
Adet sancısına ne iyi gelir? Bitkisel ve doğal yöntemlerle adet sancısı nasıl geçer?

Adet döneminde kadınlar çok fazla hormonal değişime uğradıkları için hem fiziksel hem de ruhsal yönden farklı bir hale geçebilirler. Fiziksel olarak; karınları şişer, göğüsleri hassas olur, kasıklarda ağrılar ve baş ağrıları olur. Ruhsal olarak; sinirler gerilir, tahammülsüzlük başlar, alınganlık ve kendini soyutlama gibi durumlar ortaya çıkar. Bu dönemde bu tarz şikayetler adet döngüsü yüzünden olduğu bilinerek bilinçli davranılmalıdır. Ayrıca bu dönemde ilaç kullanmak yerine size önereceğimiz doğal ve bitkisel yiyecek, içecekleri tüketmenizi tavsiye ederiz.

ADET AĞRISI NEDEN OLUR?

Bebek gelişimi için hazırlanan rahim içi duvarının döllenme olmaması durumunda vücut tarafından atılarak yenilenir. Rahim aslında kas dokusu olduğu için kendi içindeki yumuşak katmanı dışarı atmak için kasılır. Bu sırada prostaglandin hormonu rahimin kasılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu hormon adet kanamasından bir iki gün önce kanda zirve seviyelere ulaşır daha sonra azalmaya başlar. Bu hormonun seviyesi ne kadar yükselmeye başlarsa, adet sancıları da o derece artar. Çünkü kasılmalar artacaktır. Ve adet sancılarının adetin ilk günlerinde çok olmasının nedeni budur. Bu kramplar karın bölgesine doğru etki ettiği için karın bölgelerinde de şiddetli ağrılar hissedilir. Adet döneminde karın neden ağrır? Sorusunun yanıtı da budur.

ADET DÖNEMİNDE AŞIRI SANCI NEDEN OLUR?

Kadınlarda aşırı adet sancısı görmelerinin nedenleri vardır. Bunlar yaşa ve aileye bağlı olarak değişebilmektedir. İşte bazı temel nedenler:

  • Sigara içmek
  • Aileden gelen adet sancı olayları
  • 30 yaşından küçükler
  • Ergenliğe erken yaşta başlayanlar
  • Adet döneminde ağır kanaması olanlar
  • Düzensiz adet kanaması olanlar

ADET SANCISI NASIL GEÇER?

Adet sancıları her ay kadınların karşısına çıkan bir döngü olduğu için günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyecektir. İlk öncelikle uzman bir hekime başvurabilirsiniz. Eğer çok şiddetli ağrınız yok ise size önereceğimiz yiyecekler, içecekler gibi bitkisel, doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.

ADET SANCISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

  • Zerdeçal
  • Balık
  • Yağlı tohumlar
  • Maydanoz
  • Zencefil
  • Muz
  • Yulaf
  • Yoğurt
  • Soğan ve sarımsak
  • Yeşil sebze

Maydanoz suyu adet sancısına iyi gelir mi; maydanozun içindeki temizleyici maddeler adet söktürücü özelliği görmektedir. Bu yüzden evde maydanozu bir bardak suyun içine koyun. Kaynatıp ılımasını bekleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz.

REGL AĞRISINA İYİ GELEN İÇECEKLER

Size önereceğimiz bitki çaylarını günde iki bardaktan fazla asla tüketmeyin. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar doktor kontrolünde bu bitki çaylarından içmelidir.

  • Papatya çayı
  • Rezene çayı
  • Zencefil çayı
  • Safran çayı
  • Civanperçemi çayı
  • Böğürtlen çayı

ADET SANCISINA İYİ GELEN İLAÇLAR

  • Akupunktur
  • Akupresür
  • Deri altı elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)
  • Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar
  • Doğum kontrol ilaçları

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN ADET SANCISINA İYİ GELEN KÜR ÖNERİSİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu adet sancıları için Civanperçemi kürünü öneriyor. Adet başlamadan önce kür hazırlanıp içilmeli.

  • Bir tutam Civanperçemi (5 gram)
  • Yarım litre kaynamış su

Bu ikisini bir kabın içerisinde karıştırın. Yaklaşın 5 dakika demlenmesini bekleyin. Soğuduktan sonra süzerek sabah ve akşam bir su bardağı için. Bu kürü 5-6 ay boyunca uygulamalısınız. Aksi takdirde etkisi görülmeyebilir.

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