Dr. Ender Saraç, Meclis'te obeziteyi anlattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, obeziteyle mücadelenin doğumdan önce başlaması gerektiğini belirterek, "Olayın temeli kaliteli sperm, sağlıklı düşük glisemik indeksli beslenme, ilk üç aydan sonra egzersiz yapılan hamilelik dönemi ve ilk 2 yaşta çocuğu anne sütü ağırlıklı beslemek." dedi. Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

BİR ÇİFTİN ÇOCUK YAPMA KARARINDAN MİNİMUM 8-12 HAFTA ÖNCE...

Toplantıya katılan Saraç, burada yaptığı konuşmada, 41 yıldır tıbbın içinde olduğunu belirterek, en fazla kişiyi zayıflatmış hekim olduğunu söyledi. Obeziteyle mücadelenin doğumdan önce başlamasının önemli olduğunu dile getiren Saraç, "İlk iş sağlıklı döllenmeyle başlıyor. Bir erkek kaliteli sperm vermediği sürece tohum bozuk oluyor." dedi. Saraç, bir çiftin çocuk yapma kararından minimum 8-12 hafta önce erkeğin ağır metallerden arınması, glisemik indeksi düşük beslenmesi, testosteron düzeyini koruyarak egzersiz yapması, genetiği değiştirilmiş gıdalar yememesi, cebinde cep telefonu taşımaması gerektiğini kaydetti.

Obezitedeki en büyük engellerden birinin çocuğu erkenden ek gıdaya başlatmak olduğunu anlatan Saraç, şöyle konuştu:

"Halbuki bir çocuk dişleri tam çıkıp tam çiğnemeye başlamadan erişkin beslenmesine geçilince yağ hücrelerinin sayısı ve büyüklüğü değişiyor. Çocuk hayatı boyunca daha yüksek glisemik indeksli bir yapıya dönüşüyor, pankreas zorlanıyor, insülin direnci gelişiyor. Toplum şu an yanlış bir algıyla devam sütüne karşı ama anne sütü yoksa eğer erkenden ek gıdaya fazla miktarda geçmek yerine devam sütleriyle destekleyip geri kalan kısmında ek gıdaları bilinçli şekilde vermek önemli. İlk 2 yaş, kanun derecesinde çok önemli olmalı. Çocuklara şeker, tatlı, hamur işi, kola gibi şeyler verilmemesi için kamu spotları yapılmalı."