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Gıdadaki hile çaya da sıçradı!

ve hileli ürün satışı yapan kurum ve kuruluşları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Bu ürünler içerisinde sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayda yer alıyor. Çayda hilenin nasıl yapıldığını Ziraat Mühendisi anlattı.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 16:04 ABONE OL
Gıdadaki hile çaya da sıçradı!

"NORMAL ÇAY 25 DAKİKA DA, HİLELİ ÇAY 1 SAATTE BAYATLIYOR"

Ziraat mühendisi Osman Baykal; "Çayın sudan sonra en çok tüketilen içecek olması sebebiyle bu durum insanları hileli ürüne sevk ediyor. Çayın görünüş itibariyle içerisinde çöp, odun, gibi maddelerin bulunmaması gerekiyor. Kalitesiz üründen, kaliteli ürün çıkardığını öne sürerek tüketicinin içimine sunuluyor. Buda içerisinde kimyasal bulundurması sebebiyle belli bir süre sonra insan vücuduna yan etki yapıyor. Hileli çaylara granül ve boyar madde katarak, çaylardaki ortalama 15 dakika olan demlenme süresini, 5 dakikaya indiriyorlar. Normal çay 25 dakika sonra bayatlamaya başlarken, bu süre hileli çayda 1 saate kadar uzuyor." ifadesini kullandı.

Gıdadaki hile çaya da sıçradı!

EN PRATİK YÖNTEM...

Vatandaşın çıplak gözle hileli çayı anlamasının zor olduğunu belirten Baykal; "En pratik yöntem bir bardak soğuk suyun içine bir tutam çay koyarak, çayın suyun içine dağılıp dağılmadığına bakmaktır. Eğer dağılıyor ve kırmızı renge bürünüyorsa bu ürün boyar maddeli hileli üründür. Boyar madde bulunmayan çayda su herhangi bir renge bulanmayacaktır." dedi.

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