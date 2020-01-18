Geçen kış ağzı yanan konserve yaptı, fiyatlar dizginlendi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yılın ilk aylarında vatandaşın mutfağı, o güne kadar görülmemiş fiyatlarla sarsıldı. Manav tezgâhları kuyumcu vitrinine döndü. Kilosu 18-20 liraya domates, 25 liraya taze fasulye, 14 liraya salatalık, 25 liraya sivri biber satıldı. Mayıs ayından itibaren ürün bollaşıp fiyatlar ucuzlamaya başlayınca tanzim kalktı, her şey normale döndü. Hem fiyatı hızlı artan ürünler daha fazla ekildi, hem yağışlar sebebiyle ürün bollaştı ve fiyatlar düştü.

İşte tam bu noktada kadın hareketi atağa kalktı ve sebze ve meyve ucuzken, bu kış için hazırlıklara başladı. Patlıcanı, biberi, fasulyeyi ve hatta domatesi kuruttu, doğranmış domates, patlıcan, biber, fasulye konservesi, biber ve patlıcan dolması konservesi yaptı. Kadınlar konserveye girişince kapak krizi patladı. Esnaf, bunca kapak talebi beklemediği için hazırlıksız yakalandı, perakende mağazaları camlarına 'kapak kalmadı' yazıları asmaya başladı. Her ürünün piyasada azaldığı durumlarda ortaya çıkan karaborsa yeniden hortladı ve 25 kuruşluk kapaklar 3 liraya fırladı. Yani 20 kuruşa domates alan, üzerini 2,5-3 liraya kapatmak zorunda kaldı.

Bu yıl ise fiyatlar işte bu kapak karaborsasına sebep olan eğilimin de etkisiyle artmadı. Talep yoğunluğunu en iyi bilenlerden olan Tüm Bostan Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er "Geçen yılki gelişmeler ders oldu. Herkes konservesini yaptı, mutfaklarda bu konserveler, kurutulmuş ürünler yeniyor. Bu yıl turfanda sebze ve meyveye talep çok fazla değil. Geçen yıl fiyatlar hem üretim azlığı hem de siyaset etkisiyle artmıştı. Siyasi tartışmaların bu fiyatlar üzerinden yürümesi de siyasi artışların bir göstergesi oldu" dedi.