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Bu besin akciğerleri tertemiz yapıyor!

Kış mevsiminde soğuklar nedeniyle akciğerimizde sorunlar olabiliyor. sağlığını korumada ise bazı besinler büyük önem taşıyor. Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, sigara ve tütün kullanımı dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa bunu önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, konusunda bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 11:19 ABONE OL
Bu besin akciğerleri tertemiz yapıyor!

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

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Bu besin akciğerleri tertemiz yapıyor!
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