Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer?

Hamilelik sürecinde anne adayında pek çok fiziksel ve ruhsal değişimler meydana gelir. Çeşitli kokulara ve tatlara karşı hassasiyet, yorgunluk ve halsizlik, baş ağrısı; hamileliğin en bilinen semptomları arasındadır. Baş ağrısının bazen şiddetli bir hal alması ve bu problemin hamilelik döneminde ilaç kullanarak giderilmesinin mümkün olmaması sebebiyle hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte hamilelikte baş ağrısı neden olur, nasıl geçer gibi soruların yanıtları…

Baş ağrısı, genel olarak kadınlarda daha çok gözlenen bir sağlık problemidir. Bu problem özellikle hamilelik döneminde artış gösterir. Migreni olan kadınların hamilelik sürecinde ataklarının görülme sıklığı artmaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayı baş ağrısı açısından sıkıntılı bir süreçtir. Hamileliğin getirdiği stres, kaygı bozukluğu, hormonal değişiklikler gibi durumlar ile birlikte baş ağrısının görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterebilir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Adet gecikmesi, baş dönmesi, koku hassasiyeti, akıntı gibi hamileliğin belirgin belirtilerine baş ağrısı sorunu da eşlik edebilir. Bu durumda baş ağrısı hamilelik belirtisi mi sorusu evet olarak yanıt bulur fakat baş ağrısı, tek başına hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilecek bir durum değildir. Baş ağrısı ve diğer hamilelikte belirtileri vücutta gebeliğin meydana geldiği tarihten itibaren herhangi bir zaman diliminde başlayabilir. Bu durumda kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bunun için net bir tarih aralığından söz etmek mümkün değildir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Özellikle hamileliğin ilk 3 aylık sürecinde can sıkıcı bir problem olarak varlık gösteren baş ağrısı, vücuttaki ani hormonal değişimler ve kan hacmindeki artışlara bağlı olarak varlık gösterir. Sık sık ve dinmeyen baş ağrıları yaşayan anne adayları bazı durumlarda görme bozuklukları da yaşayabilmektedir.

Öte yandan hamileliğin son aylarına doğru artan kilo da baş ağrısına sebep olabilir. Rahat uyuyamamak ve uyurken sürekli olarak pozisyon değiştirmek de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alır.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Uzmanlar, hamilelik sürecinde ortaya çıkan baş ağrılarından korunmak ve mevcut ağrıların ilaçsız bir şekilde şiddetini dindirmek ya da tamamen yok etmek için aşağıdaki önerilere sadık kalınması gerektiğini savunuyor. Hamilelik sürecinde anne adaylarına ilaç kullanımı önerilmediği için bu süreçte baş ağrısı tedavisinde bahsedebilmek için hamilelikte baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer sorusunu yanıtlamak gerekiyor.

Hamilelik döneminde uyku düzenine normalden çok daha fazla özen gösterilmelidir. Uyku saatlerinin belirli bir düzen çerçevesinde olması, baş ağrılarının da asgari düzeyde yaşanmasını sağlayacaktır. Hamilelik döneminde anne adaylarının dikkat etmeleri gereken konuların en önemlilerinden bir tanesi de sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarına dikkat etmektir. Bu süreçte anne adayları hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir gibi sorulara çeşitli ortamlarda yanıt aramak yerine doktorlarının kendileri için uygun gördüğü beslenme programının dışına çıkmadan beslenmelidir. Anne adaylarının özellikle gebeliğin ilk 3 ayındaki günlük su tüketimi 2 ila 2.5 litre aralığında olmalıdır. Şiddetli ve ani bir şekilde ortaya çıkan baş ağrılarının özellikle ilk 3 aylık süreç içerisinde etkili olduğu unutulmamalı, bu sebepten ötürü baş ağrılarına karşı gerekli sabır gösterilmeye çalışılmalıdır. Uzun süre geçmeyen ve şiddeti dayanması güç boyutlara ulaşan baş ağrıları için soğuk kompres uygulaması yapılabilir. Baş ağrılarının hafiflemesini sağlamak amacıyla magnezyum tabletleri kullanılabilir. Her gün düzenli bir şekilde yürüyüş yapılmalıdır. Yürüyüş süresi vb. detaylar için mutlaka doktor görüşü alınmalıdır. Hareketsizlikten olabildiğince kaçınılmalıdır. Uzun süreler boyunca aynı pozisyonda durmak, oturmak, yatmak baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle çalışan anne adayları, bilgisayar başında gereğinden fazla vakit geçirmemelidir. Bu konuya olabildiğince özen gösterilmelidir. Kısa molalar vermek ve arada açık havaya çıkmak, çalışırken ortaya çıkan baş ağrılarının hafifletilmesine fayda sağlayacaktır.