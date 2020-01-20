Hamilelikte bel ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer?

Bel ağrısı, hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan ağrı çeşitlerinden bir tanesidir. Anne adaylarının hemen hepsi gebeliğin büyük bir bölümünde bel ağrılarından şikayetçi olurlar. Özellikle bebeğin büyüyüp karnın şişmeye başlamasıyla birlikte bu ağrılar dayanması güç bir hal alabiliyor. Leğen kemiği çevresi ya da bel bölgesinde yoğun olarak hissedilen ağrılar ile nasıl baş etmesi gerektiği yönünde araştırma yapan anne adaylarının soru işaretlerini gidermek üzere bu içeriği hazırladık. Hamilelikte bel ağrısı rehberi olarak hazırladığımız bu içerikten bel ağrıları ne zaman başlar ve nasıl geçer soruları başta olmak üzere tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Bel ağrıları, hamilelik sürecinde hormonlardaki yaşanan değişime, stres ve kaygıya, kilo alımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Söz konusu faktörler bel ağrılarının ortaya çıkacağı zaman dilimiyle birlikte şiddetini de belirleyici düzeyde rol oynar. Fakat bir tarih aralığı belirtmek gerekirse bel ağrılarının ortaya çıktığı zaman dilimi özellikle 24 ve 26. Haftadan sonradır. 26. Hafta itibarıyla anne adayının vücut ağırlığı fark edilir düzeyde artış gösterdiğinden, bu dönemde sıklıkla bel ağrısı ile karşılaşılması mümkündür. Dolayısıyla hamileliğin ilk haftalarında bel ağrısı olur mu sorusu genellikle hayır olarak yanıtlanır. Fakat bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.
Anne adaylarının, vücutlarını dinlendirdikleri takdirde etkisini yitiren bel ağrısından ötürü endişelenmeleri gerekmez. Fakat tekrarlayan ve rahatsızlık yaratan ağrılar için zamanında önlen alınmalıdır. Günlük rutin işleri yapmayı engelleyen bel ağrıları için mutlaka bir doktor yardımı alınmalıdır. Anne adayları bu tip ağrılar için bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine ya da aile sağlığı merkezine başvurabilirler. Burada ilk muayeneyi gerçekleştiren doktor gerekli görmesi halinde anne adayını bir fizyoterapi uzmanına yönlendirebilir.
Hamileliğin beşinci ayından itibaren başlayıp yedinci ayından sonra şiddetini artıran bel ağrıları gebeliğin sona ermesi yani doğumla birlikte sona erer. Bu açıdan bakıldığı zaman bel ağrısı, gebeliğin kaçınılmaz bir şikayetidir. Bu ağrılar genellikle doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde ortadan kaybolur. Dolayısıyla gebelik sürecinde bu tip bel ağrılarının görülmesi normaldir. Hamilelikte bel ve kasık ağrısı, çoğu anne adayının başına gelen olağan bir durumdur.
Hamilelikte bel ağrısı nasıl giderilir sorusunu yanıtlamadan önce söz konusu ağrının doğum belirtisi olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer anne adayı gebelikte 38 haftayı doldurmuş ise ve aniden başlayan bir bel ağrısı mevcut ise düşük bir ihtimal de olsa bu durum doğum belirtisi olabilir. Eğer şartlar oluşmamış ve beldeki ağrı doğum belirtisi değil ise bu durumda yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: