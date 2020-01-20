Hamilelikte bel ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer?

Bel ağrısı, hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan ağrı çeşitlerinden bir tanesidir. Anne adaylarının hemen hepsi gebeliğin büyük bir bölümünde bel ağrılarından şikayetçi olurlar. Özellikle bebeğin büyüyüp karnın şişmeye başlamasıyla birlikte bu ağrılar dayanması güç bir hal alabiliyor. Leğen kemiği çevresi ya da bel bölgesinde yoğun olarak hissedilen ağrılar ile nasıl baş etmesi gerektiği yönünde araştırma yapan anne adaylarının soru işaretlerini gidermek üzere bu içeriği hazırladık. Hamilelikte bel ağrısı rehberi olarak hazırladığımız bu içerikten bel ağrıları ne zaman başlar ve nasıl geçer soruları başta olmak üzere tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bel ağrıları, hamilelik sürecinde hormonlardaki yaşanan değişime, stres ve kaygıya, kilo alımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Söz konusu faktörler bel ağrılarının ortaya çıkacağı zaman dilimiyle birlikte şiddetini de belirleyici düzeyde rol oynar. Fakat bir tarih aralığı belirtmek gerekirse bel ağrılarının ortaya çıktığı zaman dilimi özellikle 24 ve 26. Haftadan sonradır. 26. Hafta itibarıyla anne adayının vücut ağırlığı fark edilir düzeyde artış gösterdiğinden, bu dönemde sıklıkla bel ağrısı ile karşılaşılması mümkündür. Dolayısıyla hamileliğin ilk haftalarında bel ağrısı olur mu sorusu genellikle hayır olarak yanıtlanır. Fakat bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Kilo alımı: Hamilelik sürecinde kilo alımına bağlı olarak göbek giderek şişkinleşir ve büyür. Bu da vücudun duruş şeklini değiştirir. Vücuttaki duruş bozuklukları da bel ağrısı gibi problemleri doğurur. Hormon değişimleri: Gebelik sürecinde relaksin, progesteron, östrojen düzeylerinde artış söz konusu olur. Bu hormonlardaki değişimler eklemlerde gevşemeye ve bel ağrısının gelişmesine katkıda bulunur. Rahmin büyümesi: rahmin büyümesiyle birlikte aort gibi büyük damarlarda baskı oluşur. Bu da bel ağrısı yaratır. Stres: Stres ve psikolojik gerginlikler vücudu doğrudan etkiler. Bu etkilerden bir tanesi de bel bölgesinde meydana gelen ağrılar olabilir.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Anne adaylarının, vücutlarını dinlendirdikleri takdirde etkisini yitiren bel ağrısından ötürü endişelenmeleri gerekmez. Fakat tekrarlayan ve rahatsızlık yaratan ağrılar için zamanında önlen alınmalıdır. Günlük rutin işleri yapmayı engelleyen bel ağrıları için mutlaka bir doktor yardımı alınmalıdır. Anne adayları bu tip ağrılar için bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine ya da aile sağlığı merkezine başvurabilirler. Burada ilk muayeneyi gerçekleştiren doktor gerekli görmesi halinde anne adayını bir fizyoterapi uzmanına yönlendirebilir.

HAMİELİKTE BEL AĞRISI NORMAL Mİ?

Hamileliğin beşinci ayından itibaren başlayıp yedinci ayından sonra şiddetini artıran bel ağrıları gebeliğin sona ermesi yani doğumla birlikte sona erer. Bu açıdan bakıldığı zaman bel ağrısı, gebeliğin kaçınılmaz bir şikayetidir. Bu ağrılar genellikle doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde ortadan kaybolur. Dolayısıyla gebelik sürecinde bu tip bel ağrılarının görülmesi normaldir. Hamilelikte bel ve kasık ağrısı, çoğu anne adayının başına gelen olağan bir durumdur.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Hamilelikte bel ağrısı nasıl giderilir sorusunu yanıtlamadan önce söz konusu ağrının doğum belirtisi olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer anne adayı gebelikte 38 haftayı doldurmuş ise ve aniden başlayan bir bel ağrısı mevcut ise düşük bir ihtimal de olsa bu durum doğum belirtisi olabilir. Eğer şartlar oluşmamış ve beldeki ağrı doğum belirtisi değil ise bu durumda yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Yatarken dizlerinizin arasına bir yastık koyup bacaklarınızı destekleyin. Bu pozisyon sayesinde bacaklarınızın belinize yük bindirmesine engel olmuş olacaksınız. Bu sayede bel omurlarınız ve kaslarınız rahatlamış, dolayısıyla bel ağrısı probleminin önüne geçilmiş olacak. Fazla kilo almamaya özen gösterir. Beslenme programını doktorunuzla birlikte oluşturmaya ve programa sadık kalarak hem kilonuzu korumaya hem de bebeği sağlıklı bir şekilde beslemeye çalışın. Sizin kilonuzu korumanız kadar bebeğin de sağlıklı bir şekilde beslenmiş ve ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alabilmiş olması gerekir. Bel ve sırt kaslarınızı bir uzman kontrolünde güçlendirmeye çalışın. Strese bağlı ağrılar yaşıyor iseniz önce strese maruz kaldığınız konu, ortam ve benzeri etkenlerden uzaklaşmaya çalışın. Bu gibi durumlarda ılık bir duş alabilir ya da sıcak su ve kompres ile bölgedeki kasları ısıtabilirsiniz. Düzenli olarak yoga yapmaya çalışın. Hamile yogası hem nefes alışınızı iyileştirerek stresle baş etmenize yardımcı olur, hem duruşunuzu düzeltir, hem de vücudunuzu güçlendirerek daha dengeli olmanıza yardımcı olur.