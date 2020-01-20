Uzmanından uyarı: Yakın arkadaşlar sigara, obezite ve boşanmalara neden oluyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Cebrail Kısa, uzun zaman geçirilen arkadaşlara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Fazla zaman geçirilen arkadaşların sigara, alkol, obezite hatta boşanmaya bile neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kısa, "Genelde gelişim çağında aileden destek görmeyen kişiler, arkadaşlarını rol-model alma, olumlu veya olumsuzu her davranışı kopyalama yönünde hareket eder" diye konuştu.

ARKADAŞLAR SAĞLIMIZA ZARARLI MI?

Prof. Dr. Kısa, arkadaşların duygu, düşünce ve davranışlar üzerine olan etkisi olumlu ya da olumsuz tartışılacak bir durum olmadığına dikkat çekerek, "Ama mizaç veya huy dediğimiz aslında doğuştan itibaren genetik, biyolojik olarak bir yapısal temelimiz var. Bu temel üzerine karakter ve kişiliğimiz gelişiyor. Yani arkadaşlarımız zararlı mı ya da yararlı mı ikileminden ziyade, biz arkadaşlarımızla ne yapabiliriz ve onlardan ne kadar etkilenebiliriz sorularının yanıtlarını aramak daha doğrudur. Bu soruları cevaplarken ve de arkadaş etkileşimini ele alırken doğuştan sahip olduğumuz biyolojik yapı, anne-babadan aldığımız bilgileri, okul ve çevrenin etkileşimini göz önünde bulundurmalıyız. Kötü arkadaşlar sağlığımıza zararlıdır ve iyi arkadaşlar da sağlığımıza yararlıdır diyebilirim. Bu her iki önermenin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Ama arkadaşlar dışında bizi etkileyen birçok faktör olduğunu da unutmayalım" dedi.

KARARLARIMIZ BAŞKALARINA MI AİT?

Prof. Dr. Cebrail Kısa, arkadaş çevresinden olumlu veya olumsuz etkilenen kişilerin kararlarının kendi kararları olmadığı yönündeki düşüncelere "İnsanın insan olabilme sürecini bu şekilde ve tek düze ele alırsak bu kompleks biyolojik yapıya ve insan zihnine haksızlık etmiş oluruz. Evet davranışlarımızı ailemizden ve arkadaşlarımızdan kopyalama ya da model alma ile öğrenebiliriz. Ama bu şekilde basit değil. Birçok davranışımız aslında genetik yapımızın içinde var. Yani o davranışı içinde barındıran bir mizaçla doğuyoruz. Dürtüsel olmak, sebat etmek, yenilik aramak ya da vicdan sahibi olmak gibi. Annemiz ve babamızdan, çevremizden, okuldan ve de arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler ve zihinsel birtakım işlemler sonrasında bir davranışı ediniriz ya da terk ederiz. Bütün davranışlarımız ya da kararlarımız aslında bir nevi genetik yapımızın çevre ile etkileşimi sonucu gelişir ve ortaya çıkar.