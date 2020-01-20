Yerleşme kanaması ilişkiden kaç gün sonra olur? Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Yerleşme kanaması konusu kadınlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle cinsel ilişkiden sonra adet kanamaları ile karıştırılan bu durum arasında bazı belirleyici farklar görülüyor. İmplantasyon, üstüne görme ya da halk arasında bilinen adıyla yerleşme kanaması hakkında tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

YERLEŞME KANAMASI NEDİR?

Korunmasız cinsel ilişkinin ardından döllenmenin gerçekleşmesi halinde rahim duvarına tutunan yumurtanın oluşturduğu kanama olarak bilinen yerleşme kanaması kadınlar tarafından sıkça araştırılıyor. Adet kanaması ile karıştırılabilen bu durumun belirleyici faktörleri olabiliyor. Her kadında görülmeyeceği gibi bazı kadınlarda hamilelik belirtisi verebiliyorken bazılarında ise vermeyebilir.

YERLEŞME KANAMASI NE ZAMAN OLUR?

Yerleşme kanaması genel olarak yumurtlama ve döllenmenin sonrasındaki 6-12 gün aralığında gerçekleşir. Buradaki belirlenen zaman aralığı kadının ortalama kaç günde bir adet gördüğü gibi konuların değişmesidir. Kimi kadında görülebileceği gibi kimi kadında da görülmez. Bu durum hamileliğin erken belirtileri arasında yer alabilir.

YERLEŞME KANAMASI İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA OLUR?

Döllenmiş yumurta rahim duvarına tutunur. Bu sırada gerçekleşen kanama; yerleşme kanamasıdır. Gebelik şüphesi bulunan kadınlar bu konu için araştırma yapmaktadırlar. En merak edilenlerden bir tanesi de cinsel birliktelikten kaç gün sonra gerçekleşeceğidir. Sperm, kadının vücudunda 2 ile 3 gün boyunca canlılığını korur. Kadının yumurtlama süresi ve zamanı kesin olarak bilinmediğinden döllenme de cinsel ilişki ya da sonrasındaki hemen olan sürede ya da 3 gün içerisinde gerçekleşebilir.

HAMİLELİKTE YERLEŞME KANAMASI

Tutunma kanaması olarak bilinen bu durum hamilelik kesesine yerleşmeyi ifade eder. Regl döneminde de görülebilen bu durum hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ya da travma sebebi ile de ortaya çıkabilmektedir. Başlangıçta bebeğin rahim içine yerleşmesinden dolayı da kanamalar oluşabilir. Lekelenme şeklinde olabildiği gibi kanama şeklinde de görülebilir.