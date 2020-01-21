Hamilelikte kanama kaç gün sürer, nasıl durdurulur?

Vücutta adet kanaması dışında meydana gelen her türlü kanama, belirli bir sağlık problemi neticesinde ortaya çıkar. Dolayısıyla hamilelik döneminde meydana gelen kanamalar, genel olarak önemli bir sağlık sorununun varlığını işaret etmektedir. Genel olarak cinsel ilişki esnasında veya sonrasında, adet kanaması sona erdikten sonra lekelenme sırasında, doğumun ardından ya da hamileliğin ilk trimesterinde hafif miktarda kanamaya rastlanabilir. Bu kanamalar hafif miktarda ve bir leke olarak geldiğinde normal karşılanır. Fakat süreklilik arz etmesi ya da kanama miktarının fazla olması bir sağlık problemine işaret eder. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınların sağlık problemlerinin mutlaka doktor kontrolü dahilinde çözüme ulaştırılması gerekir. Bu sebeple herhangi bir kanama durumunda hastaneye gidilmesi elzemdir. Peki hangi kanamalar tehlikeli olarak değerlendirilir, kanama kaç gün sürer? İşte cevaplar…

HAMİLELİKTE KANAMA NEDEN OLUR?

Hamilelikte kanama olur mu? Gebeliğin başlangıç sürecinde yerleşme kanaması söz konusu olması normaldir. Hamileliğin ilk ayında kanama aynı zamanda implantasyon olarak adlandırılır. Yerleşme kanaması lekelenme şeklinde olabileceği gibi adet kanamasıyla da benzerlik gösterebilir.

Hamileliğin ilerleyen haftalarında rastlanan kanamaların sebebi düşük olabilir. Hamilelik süreci içerisinde meydana gelen bir kanama, şiddeti az ya da çok ne olursa olsun doktora başvurulmasını gerektirir. Gebelik sırasında meydana gelen kanamaların hiçbiri normal kabul edilmez.

Bunların yanı sıra aşağıdaki faktörlere bağlı olarak da gebelik sürecinde kanamaya rastlanması mümkündür:

Dış gebelik

Mol gebeliği

Bebeğin eşinin önde yer alması (plasenta praevia)

Eşin yerinden erken ayrılması (dekolman plasenta)

Vajina ağzında kötü veya iyi huylu tümör bulunması

HAMİLELİKTE HANGİ KANAMALAR TEHLİKELİDİR?

Hamilelikte kahverengi kanama, ilk haftalarda lekelenme tarzında olduğu takdirde normal karşılanır. Asıl korkulması gereken açık kırmızı renkli kanamalardır. Kırmızı renkli vajinal kanaması hamileliğin ilk 3 aylık sürecinde normal bir bulgu olarak değerlendirilmez. Fakat anne adaylarının yaklaşık yüzde 20'sinde bu tip kanamalara rastlanır. Bu tip kanamalar genel olarak düşük tehdidi ya da yerleşme kanaması olarak değerlendirilir.

ADETTEN SONRA GELEN KANAMA HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Bu kanama türü halk arasında yerleşme kanaması olarak adlandırılır. Her kadında görülmeyeceği gibi her meydana gelmesi halinde de hamilelik belirtisi vermez.

HAMİLELİKTE KANAMA KAÇ GÜN SÜRER?

Hamileliğin ilk 3 aylık sürecinde normal olarak değerlendirilen yerleşme kanaması ve benzeri türde yaşanan kanamalar, yaklaşık 6 ila 12 gün aralığında gerçekleşir.

HAMİLELİKTE KANAMA NASIL DURDURULUR?

Hafif düzeyde ve lekelenme şeklinde görülen kanamalar çoğu zaman normal olarak değerlendirilir. Fakat kanamanın şiddetinin çok olması ve normalden daha yoğun bir kıvama sahip olması tehlikeli bir durumun işaretidir. Bu durumda kanamanın durdurulması için mutlaka hekim yardımı alınması gerekir.

HAMİLELİKTE İLİŞKİ SONRASI KANAMA

Hamilelik sürecinde yaşanan cinsel ilişkinin ardından kanama olması muhtemeldir. Hamilelikte gerçekleşen kanamanın en yaygın nedenlerinden bir tanesi de cinsel ilişkidir. Bu tip kanamalar tamamen zararsızdır fakat her ne kadar önemli bir sorun teşkil etmese de hekim görüşü alınması önemlidir.