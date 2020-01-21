Islak kupa terapisi (hacamat) nedir? İşte hacamatın mucizevi faydaları

ISLAK KUPA TERAPİSİ (HACAMAT) NEDİR ?

Hacamat Arapça bir kelimedir. Kelimenin kökü olan 'hücum' bir tarafa yönlendirmek, çevirmek anlamlarını taşır. Kan aldırma olarak bilinen geleneksel ismi hacamat, modern ismi ise ıslak kupa terapisi olarak adlandırılır. Her ikisi de aynı anlam ve içeriği taşımaktadır.

Bu kadim arınma, korunma ve tedavi yöntemi Hz.Peygamber'in (SAV) Miraçta bana ''Ey Muhammed, ümmetine hacamat olmayı tavsiye et. Hacamatta sizin için şifa vardır. ''Demeyen meleğe rastlamadım'' hadisine mazhar olmuştur.(Tibrizi)

Sağlığı korumak, vücutta biriken atıklardan arınmak ve hastalıklardan kurtulmak için vücudun belirli noktalarında ve kılcal damarlarda biriken kirli kanın, (atık maddelerin, ağır metallerin, ölü kan hücrelerinin, kireç atıkları vs) vakum yöntemi ile dışarı alma işlemine kupa terapisi (hacamat) denir. Hasta olmadan önce tavsiye edilen kupa terapisinin hastalıklardan koruyucu etkileri oldukça fazla olduğu da bir çok bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır.

Hacamat zamanla vücutta biriken fazla atık maddelerin atılmasında kullanılan, herhangi bir yan etkisi olmamasından dolayı son zamanlarda en çok başvurulan doğal korunma, arınma ve tedavi olma yöntemidir.

Beş bin yıllık bir geçmişe sahip kadim bu tedavi yöntemi son zamanların en popüler doğal korunma yöntemi olarak tercih edilmektedir. 2011 yılının Temmuz ayında yapılan 1.Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumunda aşağıda yer alan rahatsızlıklarda alınan sonuç oranları paylaşılmıştır.

Kupa Terapisinin bazı araştırmalardaki oranları şöyledir.

Ağrılar - başarı oranı %97.12

Bel soğukluğu - başarı oranı %84

Kireçlenme - başarı oranı%94.6

Kas fibrosisi - başarı oranı %97.6ve %91.1

Spondiloz - başarı oranı %97

Şizofren - başarı oranı %97

Deri altında biriken kan zamanla içerdiği atıklardan dolayı koyulaşır ve kanın Ph'ı değişir ve dolaşım sistemini yavaşlatır. Bu durumda en doğal arınma yöntemi kupa terapisidir. Hacamatla alınan kan temiz kan değil kirli kandır. Binlerce yıldır uygulanan en doğal ve hiçbir yan etkisi olmayan hastalıklardan korunma tedavi usülüdür. Kupa terapisi kişiye özel bir korunma ve tedavi şeklidir. Kupa terapisi tıbbi bir uygulama kapsamına girer ve belirli kriterleri vardır.

Gelişi güzel uygulama yapmak, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Konunun uzmanı tarafından uygulanması, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engeller.

KUPA TERAPİSİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Vücutta kan aldırmanın önemli olduğunu anlatan pek çok hadisi şerif kayıtlarda bulunmaktadır.

''Sizin tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare hacamattır''

''Şifa üç şeydedir. Bal şerbeti içmek, kan aldırmak, ateşle dağlamak. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim.''

''Hacamat aç karnına daha faydalıdır. Kan aldırmak ,aklı ve bellek gücünü arttırır, hıfz etme kabiliyetini kuvvetlendirir.

''Resulullah (sav)başından ve iki küreği arasından kan aldırdı. Kim şu kanları dışarı akıtırsa ,artık bir hastalık için bir başka tedavi olması ona zarar vermez buyurdu.''

''Her kim ayın 17.ci,19.cu, ve 21.ci günlerinde kan aldırırsa ,bir çok hastalıktan emin olur.''

''Baştan yaptırılan hacamatta -sahibi niyet ettiği taktirde yedi türlü şifa vardır: Cinnet, cüzzam, abraşlık, uyuşma, diş ağrısı, baş ağrısı ve göz kararması.''

ISLAK KUPA TERAPİSİNİN (HACAMAT) TARİHÇESİ

Kupa terapiyi (hacamat) sistemli olarak ilk kez eski Mısırlılar kullanmıştır. Bilinen en eski tıp metni olan (M.Ö .1550 )eski Mısır medeniyetine ait Eber Papürüslerin'de rastlanmıştır.

Islak Kupa Terapisi 5.000 yıldan fazla bir süredir dünya genelinde yaygın bir biçimde bir çok kültürlerin halk tedavilerinde önemli bir role sahiptir. Bu kadim bilgiler eski Mısırlılardan Yunanlılara ve Romalılara taşındı. Çin'de M.Ö.3.yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi vardır.

18.ve 19.yüzyıllarda kupa terapisinin kullanılması Amerika Birleşik Devletlerinde ve Batı dünyasında yaygın hale geldi.1860'ların sonlarında birçok hastalığın tedavisinde kupa terapisi uygulanmak üzere Amerikalı ve Avrupalı doktorlar ve cerrahlar İstihdam ediliyordu. İngiliz halkı ilkbahar ve sonbahar aylarında hastanelerde hastalıklardan korunmak ve tedavi amacıyla kupa terapi uygulaması yaptırmaktaydılar.

Amerika'da toplumun %40'dan fazlası geleneksel uygulamalardan destek almaktaydılar.

Almanya'da 1987 ile 1992 yılları arasında kronik poliartrit hastalarının %32 ile %64'lük kısmı kupa terapisi uygulamasından destek aldıkları bilinmektedir.

ABD ''deki tıp fakültelerinin%60'ında tamamlayıcı tıbbın bir parçası olan kupa terapisi eğitimi verilmeye başlandı.

Ayrıca Birleşik Krallıkta ve İngiltere'de kupa terapisiyle ilgili birçok eğitimler düzenlenmiştir.

Kupa terapisi, modern tıbbın dünyada en saygın iki merkezi olan Harvard Tıp Fakültesin'de ve John Hopkins Tıp Merkezin'de uygulanmaktadır. Türkiye'de 2011 yılında geleneksel tıp uygulamaları hakkında yasal düzenlemeler başlatıldı.

Modern tıbbın babası olarak bilinen Antik tıbbının üstadı Hipokrat (M.Ö.460-377) ve Yunan büyük hekimi Galen (M.S.131-210) kan aldırma yönteminden kaynaklarında ayrıntılı olarak bahseder.

Kupa Terapisi Moğol tıbbında'da 2500 bir geçmişe sahiptir.

Hipokrat ve Galen (Calinus) gibi eski çağın ünlü hekimleri bu teoriyi benimsemişler ve asırlarca ''kan almayı en güvenilir tedavi yöntemi olarak'' övmüşlerdir.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hz.kitabı ''Maddet-ül Hayat''adlı eserinde kan aldırmanın faydalarını anlatmıştır.

İbn-i Sina ''El Kanun Fit-Tıb ''kitabında kupa terapisini geniş kapsamlı olarak anlatmıştır.

Osmanlı'nın en önemli hekimlerinden biri olan İbn-i- Şerif ,'Yadigar' isimli kitabında, Amasyalı hekimbaşı Sabuncuoğlu Şerafettin de müellifi olduğu pek çok eserde bu özel yöntemin şifalarından genişçe bahsetmiştir.

Sultan 2.ci Abdulhamid Han'ın belirli dönemlerde kupa terapisi uygulattırdığı arşivlerde kayıtlıdır.

Gerçek tıp kitabı yazarı kıymetli hocam merhume Aidin Salih Türkiye'de yıllar öncesi bu kadim uygulamanın baş mimarisi olmuştur.

ISLAK KUPA TERAPİSİ (HACAMAT ) HANGİ HASTALIKLARA FAYDALI

Cildi güzelleştirir

Migren

Unutkanlık

Tansiyon

Diyabet

Depresyon

Anksiyete

Kısırlık

Sperm ve Yumurta Sayısında Azalma

Panik Atak

Uyku Bozuklukları

Menepoz Şikayetleri

Adet Düzensizlikleri

Fibromiyalji

Donuk Omuz

Hormon Bozuklukları

Baş Boyun Ağrıları

Çocuklarda Alt Islatma

Egzama

Cinsel Fonksiyon Bozukluğu

Epilepsi

Gut

Yüksek Kolesterol

Prostat

Romatizma

Varikosel

Viral Hepatit

Yoğun Adet Kanamaları

Sivilce

Varis

Astım ve Bronşit

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Uygulamadan üç gün öncesi ve üç gün sonrası hayvansal gıda alınmamalı.

Kupa terapi uygulaması Peygamber Efendimizin tavsiyesi olduğundan abdestli olunması tavsiye edilir.

Uygulanan kupa sayısı üç veya beş olmalı mümkünse beş den fazla tavsiye edilmez.

Vücutta kupanın bekleme süresi üç veya beş dakika olmalı.

Ameliyat olan bölgeye, benler, güneş yanığı, kırık, şişler, yara, dövme olan bölgelere uygulama yapılmaz.

Kupa terapi uygulama sonrası yara izlerine bir hafta kantaron yağı, zeytin yağı ve bal sürülür.

Uygulama sonrası 2 saat yemek yenilmez.

Uygulama sonrası 24 saat duş alınmaz.

Uygulamadan sonra 2 saat uyunmaz.

Kemoterapi, radyo terapi ,ışın tedavisi alanlara ve kalp pili olanlarda uygulama yapılmaz.

Stent olan kişilerde kalp bölgesine uygulama yapılmaz.

Gebelerde ilk üç ay ve son üç ay uygulama yapılmaz. Fakat gebeliğin son günleri doğumu kolaylaştırmak amacıyla uygulama yapılır.

Gözde lazer operasyonu olanlara, kulak ve burun ameliyatı olanlara kafa hacamatı yapılmaz.

Regl döneminde uygulama yapılmaz.

Tokken ve yemek sonrası hemen uygulama yapılmaz.

Banyodan hemen sonra uygulama yapılmaz.

Tıbbı ve acil bir durum olmadığı taktirde çarşamba, cuma, cumartesi ve hicri 1-5 ila 13-14-15 tarihleri arasında uygulama yapılmaz.

Akut hastalıklarda uygulama yapılmaz.

Cerrahi operasyonlardan hemen sonra ez az 40 gün geçmesi gerekir.

Çizikler 0.3 ml olmalı, derin ve uzun olmamalıdır.

Uygulama yapılacak kişinin ciddi sağlık problemi olmadığı taktirde haftada bir kez uygulama yapılır.

Kupa terapi uygulaması kişiye özel bir uygulamadır. Seans aralıkları kişinin sağlık durumu baz alınarak yapılmalıdır.

Kanamaya eğilimi olan hastalarda uygulama yapılmaz.

Geleneksel usul olan cam ve ateşle çalışmak hastaya ısı vereceğinden dolayı daha çok rahatlama sağlar.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KUPA TERAPİSİ UYGULAMASI YAPTIRAN ÜNLÜLER

Av.Kezban Hatemi

Demet Sabancı Çetindoğan

Pelin Çift

Nilüfer Bulut

Madonna

Britney Spears

Davıd Beckham

Jennifer Anıston

Aisleyn Horgan

Justin Bieber

Gwyneth Paltrow

Alex Noddour