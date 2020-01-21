Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Magnezyum ağrıyı azaltıyor

ağrıyı azaltıyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Magnezyum ağrıyı azaltıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ve ekibinin yaptığı araştırmada, ağız yoluyla "magnezyum sitrat" verilen deney hayvanlarının ağrıyı daha az hissettiği tespit edildi. Prof. Dr. Harzadın, magnezyumun insanlarda özellikle ameliyat ağrıları konusunda faydalı olacağına inandıklarını söyledi.
Hastaya ameliyattan 3-4 saat önce magnezyum vererek ağrıyı daha az hissetmesinin ve operasyon sonrası iyileşmenin daha hızlı olmasının sağlanabileceğini dile getiren Harzadın, "Magnezyum sitrat sadece ameliyat öncesi değil aslında her türlü ağrı kontrolünde kullanılabilir. Çalışma sonunda magnezyum sitratın vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek ağrıyı 3'te 1 oranında düşürdüğünü tespit ettik" dedi.
Harzadın, çalışma sonuçlarını uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlayarak dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Magnezyum ağrıyı azaltıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN