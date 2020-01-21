Magnezyum ağrıyı azaltıyor

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın ve ekibinin yaptığı araştırmada, ağız yoluyla "magnezyum sitrat" verilen deney hayvanlarının ağrıyı daha az hissettiği tespit edildi. Prof. Dr. Harzadın, magnezyumun insanlarda özellikle ameliyat ağrıları konusunda faydalı olacağına inandıklarını söyledi.Hastaya ameliyattan 3-4 saat önce magnezyum vererek ağrıyı daha az hissetmesinin ve operasyon sonrası iyileşmenin daha hızlı olmasının sağlanabileceğini dile getiren Harzadın, "Magnezyum sitrat sadece ameliyat öncesi değil aslında her türlü ağrı kontrolünde kullanılabilir. Çalışma sonunda magnezyum sitratın vücudun bağışıklık sistemini dengeleyerek ağrıyı 3'te 1 oranında düşürdüğünü tespit ettik" dedi.Harzadın, çalışma sonuçlarını uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlayarak dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi.