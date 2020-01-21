Prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

AİLESEL ÖZELLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Ailesel özelliğe dikkat çeken Dr. Özkan şöyle devam etti: "Prostat bezi erkeklerin yarısında belli bir yaşta büyümeye başlar. İyi huylu (selim) prostat büyümesine benign prostat hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bu büyümenin nedeni ve kimlerde olacağı tam olarak bilinmemektedir. Ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında amcalarında prostat büyümesi olanlarda hastalık daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir. Prostata bağlı her erkekte aynı şikâyetler görülmez."





PROSTAT BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Opr. Dr. Gürkan Özkan, prostat büyümesi belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "İdrar yapmak için bekleme, zorlanma, idrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azalma, kesik kesik işeme, idrarda çatallanma, idrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalma hissi, geceleri eskiye oranla artan sayıda idrara kalkma, gündüz çok sık aralıklarla idrar yapma, idrar yapma isteği geldiğinde, tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma gibi durumlar prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtilerdir. Orta yaşlardan başlamak üzere prostatla ilgili sık karşılaşılan 3 rahatsızlık ise, prostat iltihabı, iyi huylu (selim) prostat büyümesi ve prostat kanseridir. Bu anlamda hastalıkta erken tanı, tedavi için çok önemlidir."