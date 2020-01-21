Sömestir birbirinize masal anlatmak için iyi bir fırsat

Bugüne kadar yetişkinlere masallar anlatan Judith Malika Liberman, çocuklar için yazdığı ilk masal kitabı olan 'Önce Hayal' ile çocukları ve ailelerini masalların iyileştirici ve birleştirici dünyasına davet ediyor. Masalların hayal kurmaya bir davet olduğunu ve git gide hızlanan, az mola verilen yaşadığımız dünyada nefes almamızı sağladığını belirten masal anlatıcısı Liberman, "Hayal gücü, insanoğluna has bir yetenek. Masal zaten hayaldir. Masallar iyileştirir çünkü hayal kurmak iyileştirir" diyor. Judith Liberman, masalların psikolojimize etkisini anlattı… Hayal kurmak ve masal anlatmak hepimizi iyileştirir. Masallar, nesiller arasında köprü kurar, aile bağlarını güçlendirir, yaşadığımız bu hız dünyasında hepimize iyi gelir. Ailece güzel hayaller kurun, masal okuyun. Sömestir tatili bir fırsat; birbirinize masal anlatın.Masallar aynı zamanda nesiller arasında bir köprü kurar. Bu nedenle masallar ailece paylaşılmalı. Ortak hikayelerimizi çoğaltmalıyız ki, aramızdaki bağlar da güçlensin. Bunun için de tek başına hayal kurmak yerine, birlikte hayal kurun.Neyin hayalini kurduğunuz da önemli. Binlerce yıl önce anlatılan masallarda uçan halılar, konuşan aynalar vardı. Şimdi uçaklar, tabletler var. Önce insanlar hayal etti, sonra mühendisler yaptı. O yüzden 'Önce hayal sonra gerçek' diyorum. Siz de ailecek güzel hayaller kurun. Bugün gelecek için nelerin tohumunu ekmek istiyoruz, onları düşünün. Çocuklarımızla güzel bir dünyanın hayalini kuralım ki gerçek olsun.Masal anlatmak için özel bir zaman ayırmak gerekmiyor. Her şeyden önce masal anlatmayı çocukla yapılacak bir etkinlik, bir görev olarak görmeyin. Masalı, aileyi birleştiren ortak bir eğlence olarak düşünün. Şarkıları birlikte ezberleyin, birlikte söyleyin, hatta birlikte masal uydurun. Tatili bir fırsat bilip birbirinize masallar anlatın. Metroda ya da otobüste bir yere giderken, markette alışveriş yaparken, parkta dolaşırken, gittiğiniz tatil yerinde birbirinize masallar anlatın.ÇOCUKLAR için yazdığı 'Önce Hayal' kitabının kahramanının terzi Joseph olduğuna dikkat çeken Liberman, şunları anlatıyor: "Bizim terzinin dedeleri, nineleri de kuşaklardır terzi. Ailesinden arta kalan kumaş parçalarından, kendine rengarenk bir palto dikiyor. Ama aslında bu palto hem onun, hem de ailesinin hayallerinden oluşuyor. Bu kitapta, kendine bir kıyafet yapmaktan yola çıkarak, kendine bir kimlik inşa etmenin önemini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biz bir boşluk içinde değil, bir aile içinde doğuyoruz, onların hayallerini devralıyoruz. Aile zincirimizi, bizden önce kimler vardı, hayalleri nelerdi bunları bilmeliyiz. Zira nereden geldiğini bilmeyen kimse nereye gideceğini bilemez."

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