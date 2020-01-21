"YOĞURDUN İÇERİSİNDE BULUNAN KORUYUCU ANTİKORLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR"

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran; " Grip ve grip gibi hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bağışıklığı kuvvetlendiren besinlerin başında ise fermente gıdalar gelir. Yaptığımız çalışmalarda yoğurdun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördük. Bağışıklık sisteminde önemli yeri olan a tipi koruyucu antikorlar, tüm solunum yolu hastalıklarından kişiyi korur. Bizimde hayvanlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda bu antikorların, yoğurt mikroorganizmalarıyla beslenen hayvanlarda iki kat yüksek olduğunu fark ettik. Buda yoğurdun önemini gösteren ciddi bir kanıttır" dedi.

Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor?

Yoğurdun doğru mayalanmasındaki noktalara dikkat çeken Duran; "Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan faydalı bakterilerin bolca üremesi gerekir. Bu üremeyi de sağlamak için de sıcak bir ortamda en az 24 saat beklemesini ve ekşimtırak bir tada gelene kadar yoğurdun mayalanmasını önermekteyiz. Yoğurdun suyunu da tüketmeyi öneriyorum, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin en önemli noktalarından biriside budur." şeklinde konuştu.